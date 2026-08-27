Concepción del Uruguay: agredió a policías durante un allanamiento por robo y terminó detenido

Un allanamiento por un robo en un taller mecánico en Concepción del Uruguay permitió recuperar elementos denunciados como sustraídos y terminó con un hombre de 55 años detenido luego de que intentara impedir el procedimiento y agrediera al personal policial. El operativo se desarrolló durante la tarde de este jueves.

Según la información policial, alrededor de las 13:20 horas los oficiales llegaron a una vivienda situada en la intersección de las calles Urquiza y 17 del Norte. Cuando los uniformados se disponían a notificar la medida judicial, un hombre de 55 años salió del inmueble y comenzó a increpar al personal.

Incidentes durante el allanamiento

De acuerdo con el reporte oficial, el hombre profirió amenazas y agresiones verbales y posteriormente habría lanzado golpes de puño contra los efectivos. Frente a esa situación, integrantes del grupo táctico intervinieron para reducirlo y controlar el incidente.

En ese momento, su hijo, de 26 años, también habría intentado entorpecer el accionar policial, por lo que fue reducido. Ambos fueron trasladados inicialmente a la Sección Antecedentes Personales. Una vez controlada la situación, los policías notificaron de la orden judicial a otro joven de 28 años que se encontraba en la vivienda.

Luego comenzó la requisa del inmueble. Los efectivos secuestraron una amoladora, una batería de automóvil y una caña de pescar con reel, elementos que habían sido denunciados como sustraídos horas antes.

El robo que originó la investigación

La investigación había comenzado durante la mañana, luego de la denuncia presentada por el propietario de un taller mecánico, un hombre de 49 años. Según manifestó, alrededor de las 6:15 horas fue alertado por ruidos extraños y posteriormente constató que habían forzado el cerramiento del establecimiento.

Al revisar el lugar, advirtió la falta de distintas herramientas y pertenencias. A partir de la denuncia, el personal policial desplegó las tareas investigativas que derivaron en la solicitud del allanamiento y, posteriormente, en la recuperación de los elementos.

Finalmente, la Fiscalía en turno dispuso la detención formal del hombre de 55 años por los presuntos delitos de amenazas, interrupción de un procedimiento judicial y resistencia a la autoridad. Quedó alojado en la Alcaidía de Comisaría Primera, mientras que los jóvenes que se encontraban en el domicilio fueron trasladados para su correcta identificación.