Una adolescente entrerriana representará a la provincia en Señorita Independencia Argentina

REDACCIÓN ELONCE
Lara Schneider tiene 17 años y participará de la final de Señorita Independencia Argentina. La joven de Gobernador Maciá presentó “Voz en la red”, un proyecto para concientizar sobre grooming, explicó a Elonce.
Una joven entrerriana representará a la provincia en Señorita Independencia Argentina 2026, un certamen nacional orientado a la concientización cívica, la promoción de valores y la difusión de la cultura de cada territorio. Se trata de Lara Schneider, de 17 años y oriunda de Gobernador Maciá.
La estudiante viajará a Tucumán para participar de las actividades que se desarrollarán desde el viernes 4 hasta el domingo 6 de septiembre. La última jornada incluirá la gala final del concurso, que reúne a representantes de diferentes provincias.
En diálogo con Elonce, Schneider explicó que la propuesta se originó en 2016, cuando se conmemoraron los 200 años de la Declaración de la Independencia. Primero se llamó Reina del Bicentenario, posteriormente Reina de la Independencia y desde 2018 adoptó su actual denominación.
Preparación cultural y turística
“Señorita Independencia Argentina es un concurso de concientización cívica y de promoción de valores”, señaló Lara al explicar el sentido de la competencia.
La participante contó que la evaluación no se limita a una presentación personal, sino que contempla el conocimiento de cada candidata sobre la historia, la cultura y los atractivos turísticos de su provincia.
“Vengo con una preparación bastante grande. Como me preparé en el provincial, también me estoy preparando acá con mucho el tema de cultura porque es un certamen de concientización cívica y hace mucho hincapié en todo lo que es la cultura y el turismo, y cuánto conocimiento tienen las chicas de su provincia”, explicó.
“Voz en la red”, su proyecto contra el grooming
Además de representar a Entre Ríos, Lara deberá presentar un proyecto vinculado con la salud mental, temática seleccionada por la organización para esta edición. La joven decidió trabajar sobre el grooming y denominó a su propuesta “Voz en la red”.
“Lo que yo busco es difundir, que se hable, que la gente se informe de este tema, porque no mucha gente lo conoce. Es un delito y está penado por la ley, pero sus casos no son tan visibles”, sostuvo.
Su objetivo principal es acercar información a las familias y, especialmente, a los adultos responsables de niños y adolescentes. “Quiero que la gente sepa qué está pasando y también informar más que nada a los mayores, para que sepan que sus hijos pueden estar propensos a este tipo de delitos”, añadió.
Los motivos que impulsaron la iniciativa
Schneider contó que ya había presentado el proyecto en otros certámenes y decidió retomarlo por diferentes situaciones conocidas durante los últimos meses, especialmente aquellas ocurridas en establecimientos educativos.
“Este proyecto ya lo tenía de otro certamen, pero lo pensé porque este año habían pasado bastantes cosas en escuelas con chicos. Entonces dije: ‘Tengo que hacer esto y quiero hacerlo, y quiero que la gente sepa de esto’”, manifestó.
Como parte del trabajo, la joven realizó entrevistas con profesionales capacitados en grooming. Esos testimonios le permitieron reunir información y elaborar materiales destinados a la concientización.
“Lo que estoy haciendo y lo que hice son entrevistas con profesionales que están sumamente capacitados en este tema, justamente para que a mí también me ayuden a difundir y me brinden información”, relató.
Las actividades previstas en Tucumán
Lara partirá desde Gobernador Maciá durante la madrugada del jueves. El cronograma oficial comenzará el viernes 4 y se extenderá durante tres jornadas, hasta la gala del domingo 6.
Durante su estadía, las representantes participarán de excursiones, sesiones fotográficas y visitas institucionales. Entre las actividades previstas se encuentra una recorrida por el Concejo Deliberante.
“Vamos a hacer diferentes actividades, vamos a ir al Concejo Deliberante de Tucumán, vamos a hacer excursiones y fotografías. Van a ser unos días bastante movidos”, anticipó.
Cómo acompañar a la representante entrerriana
El certamen contempla diferentes categorías y cuenta con representantes provinciales en las modalidades adulta, adolescente y virtual. Schneider participará como Señorita Independencia Entre Ríos en la categoría adolescente.
La comunidad puede acompañarla mediante una votación desarrollada en Instagram. Para que el respaldo sea válido, se debe ingresar a la cuenta de Señorita Independencia Argentina, encontrar la fotografía oficial de Lara y cumplir con los pasos indicados por la organización.
Los usuarios deben seguir las cuentas nacionales y provinciales del certamen, colocar “me gusta” en la publicación y repostearla. “Los invito a que vayan al Instagram de Señorita Independencia Argentina, busquen mi foto y lean la descripción para que encuentren la foto oficial”, expresó.
Sus estudios y proyectos personales
Lara cursa sexto año en la Escuela Secundaria Agrotécnica de Gobernador Maciá y todavía deberá completar otro ciclo antes de finalizar sus estudios.
Aunque aún no definió qué carrera seguirá, comenzó a estudiar inglés y se encuentra próxima a recibirse como modelo profesional. También manifestó interés por la informática y por continuar trabajando en problemáticas vinculadas con el uso de las redes sociales.
“Me gustaría dedicarme a algo referido al inglés o al modelaje. Si no, también a algo que sea de la informática o de este tema del proyecto, que es algo que me interesa mucho”, comentó.
Antes de finalizar la entrevista, agradeció el acompañamiento de Josefina Núñez y sus hijas, integrantes de la organización nacional; de su directora provincial, Denis Morales; y de su familia.