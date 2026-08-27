Reactivaron una histórica planta láctea y preservaron sus 78 puestos de trabajo después de más de seis meses de inactividad. Sudamericana de Lácteos inició una nueva etapa en su fábrica ubicada en la localidad santafesina de Díaz, bajo la conducción del empresario Pablo González.

La reapertura formal se realizó este miércoles mediante un acto sencillo que contó con autoridades nacionales, provinciales y representantes de la empresa. Durante la actividad se destacó la recuperación de una industria vinculada históricamente con la producción y el empleo de toda la región.

La fábrica ya había comenzado a recibir materia prima durante la semana anterior, inicialmente de manera simbólica. Según González, durante los últimos días los envíos superaron los 90.000 litros diarios y permitieron cumplir con el objetivo fijado para el comienzo de esta nueva etapa.

La planta volvió a recibir leche

“La idea original era arrancar en un máximo de un mes. La semana pasada entró el primer equipo de leche, que fue más simbólico que productivo y logístico. Esta semana estamos regularizando la actividad diaria y acercándonos a lo proyectado”, explicó el nuevo propietario.

La capacidad instalada permite procesar hasta 250.000 litros diarios cuando la actividad se concentra en un único producto. En tanto, las instalaciones tienen capacidad para recibir hasta 350.000 litros de leche por jornada.

La meta inmediata consiste en sostener un promedio de 75.000 litros diarios de lunes a viernes. Ese volumen permitirá estabilizar el funcionamiento, recuperar los turnos laborales y volver a generar movimiento económico en la localidad y su zona de influencia.

Producirán queso barra para el mercado interno

Durante la primera etapa, toda la producción estará destinada a la elaboración de queso barra bajo la marca Sudamlac. La empresa resolvió concentrarse en un solo producto para reducir costos, ordenar los procesos y mejorar la eficiencia.

Los quesos serán comercializados inicialmente en el mercado interno. La compañía cuenta con un canal de venta directa en Buenos Aires y evaluará posteriormente alternativas para ampliar la distribución.

“Tenemos un canal comercial en Buenos Aires, para llegar de manera directa y luego veremos las opciones de exportación”, indicó González. La planta también conserva las habilitaciones necesarias para elaborar productos destinados a terceros.

El acuerdo con los trabajadores

La reactivación estuvo acompañada por una reestructuración de los pasivos y un acuerdo laboral que permitió conservar los 78 puestos de trabajo. La nueva conducción también comenzó a regularizar las remuneraciones adeudadas durante la administración anterior.

De acuerdo con González, los empleados cobraron la quincena trabajada durante julio y el 85% del salario pendiente correspondiente a febrero. Las deudas acumuladas hasta junio serán abonadas al 75%, según el convenio alcanzado ante el Ministerio de Trabajo de Santa Fe.

El monto acordado será distribuido en seis cuotas. La primera fue pagada el 22 de julio y la empresa tenía previsto concretar el segundo desembolso durante esta semana.

El ordenamiento de las deudas

La rectificación de los formularios 931, correspondientes a las cargas sociales de los 78 trabajadores, permitió levantar embargos y comenzar a cumplir con los compromisos pendientes.

“Así podemos empezar a sacar los pagos prometidos y a regularizar todo el pasivo”, sostuvo el empresario. El proceso financiero resultará determinante para garantizar la continuidad de la producción y recuperar la confianza de empleados, proveedores y productores.

La nueva conducción también deberá resolver las deudas acumuladas con productores lecheros de la región. González aclaró que la empresa no volverá a recibir materia prima de esos proveedores hasta que se regularice la situación y pueda restablecerse el vínculo comercial.

La deuda con los productores

“Hasta no regularizar la situación con ellos, no reencauzar el vínculo, no se recibirá esa leche”, señaló el propietario. Además, definió el pasivo recibido como “una madeja que hay que desenredar”.

La leche utilizada durante esta primera etapa proviene de nuevos acuerdos alcanzados con productores de la región. La intención es garantizar un abastecimiento estable mientras se avanza con el ordenamiento de las obligaciones anteriores.

Como la planta trabajará inicialmente con una sola línea, el suero y la crema obtenidos durante el proceso serán comercializados con otras industrias. Ese esquema acompañará la elaboración exclusiva de queso barra.

La posibilidad de incorporar nuevos productos

González no descartó diversificar la producción en el futuro si aparecen oportunidades comerciales. Entre las alternativas mencionó la fabricación de quesos duros destinados a mercados externos.

“Si aparecen nuevos negocios para otro producto, como queso duro para exportación, estamos abiertos. Pero tenemos que ser conscientes de la situación financiera de la empresa”, explicó.

El empresario advirtió que una estrategia exportadora demandaría un elevado capital de trabajo que la compañía todavía no puede afrontar. Por ese motivo, la prioridad será estabilizar la fábrica y consolidar el mercado interno antes de avanzar con nuevas líneas.

Una industria clave para la región

Sudamericana de Lácteos estuvo históricamente vinculada con la antigua firma La Mucca y ocupa un lugar relevante dentro de la economía de Díaz. Su paralización había generado preocupación por el futuro de los trabajadores y el impacto sobre la cadena productiva regional.

El acto de reapertura contó con la presencia del director nacional de Lechería, Sebastián Alconada; el ministro de Trabajo de Santa Fe, Roald Báscolo; y el secretario provincial de Agricultura y Ganadería, Ignacio Mántaras, entre otros funcionarios.

La nueva conducción buscará ahora sostener los niveles de recepción de leche, normalizar las obligaciones financieras y ampliar progresivamente la producción. “Agua, alimentos, bienes raíces y energía son inversiones en las que no le errás nunca”, concluyó González.