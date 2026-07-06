Eliminan el Registro de Operadores de la industria láctea: qué cambia para las empresas

La industria láctea dejará de estar incluida en el Sistema de Información de Operadores de Carnes y Lácteos, conocido como SIOCAL. La modificación fue dispuesta por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca a través de la Resolución 103/2026, publicada este lunes en el Boletín Oficial.

La decisión elimina del sistema las actividades registrables correspondientes al rubro lácteo, que hasta el momento reunía a 468 operadores inscriptos. La medida forma parte del proceso de reorganización de registros vinculados a la actividad agroindustrial impulsado por el Gobierno nacional.

Desde el área dependiente del Ministerio de Economía señalaron que la inscripción había quedado sin un marco normativo que permitiera aplicar sanciones o realizar controles comerciales específicos sobre los operadores de la cadena.

Qué cambia para los operadores lácteos

La resolución modifica los anexos del SIOCAL, creado en 2025 como continuidad del ex Registro Único de Operadores de la Cadena Agroindustrial, conocido como RUCA. A partir de ahora, el sistema concentrará sus actividades en los rubros vinculados con ganados y carnes.

El Gobierno sostuvo que la industria láctea no cuenta actualmente con una ley que otorgue a la Dirección Nacional de Control Comercial Agropecuario facultades específicas de fiscalización y sanción, a diferencia de lo que ocurre con las cadenas de carnes y granos.

En ese sentido, se consideró que mantener la inscripción no aportaba una herramienta efectiva de control, ya que el registro no estaba acompañado por competencias legales para intervenir ante incumplimientos.

Los fundamentos de la medida

La Secretaría de Agricultura indicó que el cambio no implica una renuncia a las tareas de fiscalización que continúen vigentes por otras normas. La decisión apunta, según los fundamentos oficiales, a adecuar los instrumentos administrativos a las competencias actuales del organismo.

Antes de esta eliminación, las actividades registrables de la industria láctea ya habían sido reducidas de 13 a dos dentro del proceso de simplificación. La nueva resolución termina de retirar al sector de la estructura del SIOCAL.

La medida se inscribe en una serie de cambios iniciados en 2024 con la unificación de registros agroindustriales y continuados durante 2025 con la eliminación del RUCA y la reorganización del esquema correspondiente a la cadena de granos.

Con la actualización normativa, los operadores lácteos ya no deberán sostener la inscripción en ese sistema específico. La resolución entró en vigencia tras su publicación en el Boletín Oficial.