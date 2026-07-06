El adiós a Rubén Cuestas: "El mejor homenaje será seguir cantando sus obras", apuntó Roberto Romani

Rubén Cuestas dejó una huella imborrable en la música popular argentina y, especialmente, en la identidad cultural de Entre Ríos. Tras conocerse el fallecimiento del histórico integrante de Los Hermanos Cuestas a los 84 años, el escritor, poeta y referente cultural Roberto Romani recordó su trayectoria y resaltó el enorme legado que dejó como difusor de la chamarrita y del cancionero entrerriano.

En diálogo con Elonce, Romani sostuvo que la provincia "tiene que dedicarle un recuerdo permanente a uno de los grandes" y afirmó que el mejor homenaje será mantener vivas sus canciones y su mensaje. "Tenemos que recordarlo cada vez que se escuche una de sus obras", expresó.

El escritor rememoró los inicios del dúo conformado por Rubén y Néstor Cuestas, quienes en la década del 60 decidieron emigrar a Buenos Aires "con un bombo y una guitarra" para intentar abrirse camino en la música folclórica.

Los Hermanos Cuestas y la proyección de la música entrerriana

Romani recordó que el apoyo del reconocido músico Florencio López fue fundamental para que los hermanos llegaran al escenario mayor del Festival Nacional de Folklore de Cosquín, donde comenzaron una carrera que los convertiría en referentes de la cultura litoraleña.

"Ellos hicieron conocer en el mundo la obra de Linares Cardozo", afirmó Romani al destacar que también difundieron composiciones de Víctor Velázquez, Carlos Santa María, Jorge Méndez, Juan Carlos Mondragón y numerosos autores entrerrianos.

Además, evocó la participación del dúo en la película Los gauchos judíos y en el recordado programa Argentinísima, espacios que permitieron proyectar la música de Entre Ríos a nivel nacional e internacional.

"Rubén hizo todo lo que quería hacer. Hasta que la salud se lo permitió siguió alimentando el fogón de la entrerrianía", expresó.

Roberto Romani, junto a Rubén Cuestas.-

Un compromiso permanente con la cultura provincial

Tras la disolución artística del histórico dúo, Rubén Cuestas continuó participando activamente en escuelas, encuentros culturales y homenajes organizados por la Comisión Permanente de Homenaje a Linares Cardozo.

Según destacó Romani, el músico nunca abandonó su compromiso con la cultura provincial y mantuvo vivo el legado de los grandes compositores entrerrianos. "Era común verlo llegar a las escuelas para compartir con los chicos. Seguía cantando las canciones que había llevado por el mundo junto a su hermano", recordó.

Para Romani, una de las mayores virtudes del artista fue su calidad humana. "Fue un hombre muy sencillo, muy simple y muy generoso. Hay toda una generación de jóvenes músicos que recibió su acompañamiento y su consejo", afirmó.

El legado que permanecerá en las nuevas generaciones

Consultado sobre la herencia cultural que deja Rubén Cuestas, Romani aseguró que su obra continuará vigente gracias a las nuevas generaciones de músicos de la familia y al lugar que sus canciones ocupan en la educación y en la memoria colectiva de los entrerrianos.

"Su obra queda en buenas manos. Sus hijos, sus sobrinos y toda una nueva generación tienen mucho para decir todavía sobre el canto provincial", señaló.

También resaltó el valor educativo de sus composiciones, que promovían el respeto por la naturaleza, los ríos, los montes y los animales. "No era solamente describir el paisaje; era sentirlo, cuidarlo y celebrar la tierra que Dios nos dio", reflexionó.

Romani recordó que en numerosas escuelas de Entre Ríos los alumnos continúan interpretando canciones popularizadas por Los Hermanos Cuestas, una muestra de la vigencia de su mensaje.

Roberto Romani despidió a Rubén Cuestas

"El mejor homenaje será seguir cantando"

Conmovido por la noticia, Romani recordó la amistad que mantuvo durante más de cinco décadas con Rubén Cuestas y las numerosas actividades compartidas en homenajes a Linares Cardozo y distintos escenarios de la provincia.

"Pude conocerlo, estimarlo y admirarlo muchísimo. Me queda su enorme sonrisa, su generosidad y, fundamentalmente, su compromiso con la cultura provincial", manifestó.

Finalmente, dejó un mensaje que resume el sentimiento de gran parte de los entrerrianos tras la partida del músico. "Es imposible no llorar la partida de un amigo y de un referente tan importante. Pero desde mañana y para siempre, el mejor homenaje será seguir cantando y mantener encendida esa enorme sonrisa que él ayudó a dibujar en toda la entrerrianía", concluyó.