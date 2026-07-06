Entre Ríos despliega su oferta turística para las vacaciones de invierno

Con el inicio del receso escolar, que comienza este lunes y se extenderá hasta el 17 de julio, el Ente Mixto de Turismo de Entre Ríos invita a los entrerrianos a redescubrir su provincia y disfrutar de escapadas de cercanía.
La propuesta también se extiende a los visitantes de Santa Fe y Córdoba, que comparten el mismo calendario de vacaciones y encuentran en el territorio entrerriano un destino cercano, diverso y preparado para recibirlos.
En el marco de la campaña Entre Ríos, sede oficial del invierno, la provincia presenta una nueva propuesta bajo el concepto Acá jugamos de local, una invitación a elegir los paisajes, los sabores y las experiencias entrerrianas para compartir el receso en familia.
Las diez microrregiones turísticas ofrecen alternativas para todos los gustos: complejos termales, parques aéreos y escenarios naturales para la aventura; circuitos históricos y culturales; turismo rural; bodegas y viñedos; actividades náuticas; pesca deportiva y una variada gastronomía regional.
A esa oferta permanente se suma una amplia agenda de actividades organizada por municipios y prestadores turísticos, con ferias, espectáculos, propuestas culturales, paseos gastronómicos, espacios recreativos y eventos especialmente pensados para las vacaciones de invierno, generando nuevos motivos para recorrer Entre Ríos de punta a punta.
"Queremos que estas vacaciones sean una oportunidad para volver a elegir Entre Ríos. Cada entrerriano que recorre su provincia fortalece el trabajo, el desarrollo y la identidad de nuestras comunidades. Y cuando esa invitación se multiplica hacia quienes nos visitan desde Santa Fe y Córdoba, el turismo se convierte en un verdadero motor de crecimiento regional. Este invierno, también jugamos de local", expresó el presidente del Ente Mixto de Turismo de Entre Ríos, Jorge Satto.
La coincidencia del receso escolar con Santa Fe y Córdoba representa además una oportunidad para consolidar el turismo de cercanía. La conectividad vial, las distancias cortas y la diversidad de propuestas permiten planificar escapadas de uno o varios días y sostener el movimiento turístico durante toda la temporada.
La agenda completa de actividades, los destinos y las experiencias para planificar las vacaciones puede consultarse en www.entrerios.tur.ar y en la cuenta oficial de Instagram @turismoer