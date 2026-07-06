Cigarrillos y vapeadores tendrán nuevas advertencias sanitarias en sus envases

El Ministerio de Salud aprobó nuevas advertencias sanitarias para los productos de tabaco y nicotina. También prorrogó por 180 días la adecuación del nuevo régimen para dispositivos alternativos al cigarrillo.
El Ministerio de Salud de la Nación aprobó una actualización de las advertencias sanitarias que deberán exhibir los productos de tabaco y nicotina comercializados en el país. La medida fue oficializada mediante la Resolución 796/2026, publicada en el Boletín Oficial, y establece nuevos contenidos gráficos y mensajes sobre los efectos nocivos del consumo, en cumplimiento de la Ley Nacional de Control del Tabaco.
La resolución derogó normas vigentes desde 2019 y 2021, reemplazó el anexo con las advertencias sanitarias aprobado en 2012 y dispuso la publicación del nuevo material gráfico en el sitio oficial del Ministerio de Salud.
Nuevos mensajes y actualización de la normativa
Desde la cartera sanitaria señalaron que la legislación nacional establece que las advertencias sanitarias en los paquetes de tabaco deben actualizarse periódicamente para mantener su eficacia como herramienta de prevención y concientización sobre los riesgos del tabaquismo.
En ese marco, la nueva normativa contempla advertencias aplicables tanto a los productos elaborados con tabaco como a los productos con nicotina, adecuando la regulación a las nuevas formas de consumo que surgieron en los últimos años.
Además, la resolución incorpora referencias expresas a la prohibición del uso de dispositivos electrónicos para consumir nicotina y productos de tabaco calentado en los espacios donde ya rige la prohibición de fumar, conforme a la legislación vigente.
También habrá nuevos canales para consultas y denuncias
Otro de los cambios incorporados por la resolución es la actualización de los canales de contacto para consultas y denuncias. El Ministerio informó que, además del teléfono y el correo electrónico previstos por la ley, se sumará un chatbot a través de WhatsApp destinado a brindar información sobre tabaquismo, estrategias para dejar de fumar y recepción de denuncias por incumplimientos de la normativa.
La medida también recuerda que los fabricantes e importadores deberán adecuar el empaquetado de sus productos respetando los plazos previstos por la reglamentación nacional.
Prorrogan por 180 días la implementación de otra resolución
En forma complementaria, el Ministerio de Salud resolvió prorrogar por hasta 180 días el plazo de implementación de la Resolución 549/2026, que había establecido el nuevo marco regulatorio para la comercialización de productos de tabaco y nicotina alternativos al cigarrillo convencional, entre ellos los dispositivos electrónicos y los productos de tabaco calentado. Según se indicó, la decisión busca armonizar los tiempos de adecuación con las nuevas exigencias sobre el etiquetado y las advertencias sanitarias.