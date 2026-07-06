Portugal-España y Estados Unidos-Bélgica animan los octavos: horarios de los partidos

La jornada del Mundial 2026 continuará este lunes con dos partidos correspondientes a los octavos de final. Desde las 16, Portugal y España protagonizarán uno de los duelos más esperados de la competencia, mientras que a las 21 Estados Unidos intentará prolongar su buen momento cuando enfrente a Bélgica.

Los cuatro seleccionados buscarán un lugar en los cuartos de final de la Copa del Mundo que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá, en una jornada que promete grandes emociones.

Portugal y España protagonizan el gran clásico del día

El primer partido se disputará desde las 16 en el Dallas Stadium, donde Portugal y España reeditarán un clásico europeo que, por historia y jerarquía, bien podría haber sido una final.

Portugal llegó a los octavos luego de finalizar segundo en el Grupo K. El conjunto luso empató con República Democrática del Congo, goleó a Uzbekistán, igualó sin goles frente a Colombia y luego eliminó a Croacia por 2 a 1 en los dieciseisavos de final.

España, en tanto, lideró el Grupo H tras igualar con Cabo Verde, golear a Arabia Saudita y superar a Uruguay. En la ronda anterior mostró una de las mejores versiones del torneo al vencer 3 a 0 a Austria, con un destacado rendimiento de Mikel Oyarzabal, quien ya suma cuatro goles en el certamen.

Hora: 16.00

Estadio: Dallas Stadium

Dónde verlo: DSports

Estados Unidos quiere seguir haciendo historia

El segundo encuentro comenzará a las 21 en el Seattle Stadium, donde Estados Unidos enfrentará a Bélgica con la ilusión de avanzar a los cuartos de final ante su público.

El seleccionado dirigido por Mauricio Pochettino finalizó primero en su grupo tras vencer a Paraguay y Australia, aunque cayó ante Turquía en la última fecha. En los dieciseisavos dejó en el camino a Bosnia y Herzegovina al imponerse por 2 a 0.

Además, el equipo estadounidense recibió una noticia positiva en la previa: el delantero Folarin Balogun podrá jugar luego de que el Comité Disciplinario de la FIFA dejara sin efecto la tarjeta roja que había recibido en el encuentro anterior.

Bélgica, por su parte, clasificó como líder del Grupo G después de empatar con Egipto e Irán y golear a Nueva Zelanda. En los dieciseisavos protagonizó una espectacular remontada frente a Senegal: perdía 2 a 0, igualó el marcador sobre el final y terminó imponiéndose en el alargue gracias a un penal convertido por Youri Tielemans en la última jugada.

Hora: 21.00

Estadio: Seattle Stadium

Dónde verlo: TyC Sports

Agenda del Mundial 2026 para este lunes

16.00: Portugal vs. España (DSports).

21.00: Estados Unidos vs. Bélgica (TyC Sports).