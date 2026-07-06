Inglaterra eliminó a México tras un 3-2 en el Estadio Azteca

Inglaterra derrotó 3-2 a México en los octavos de final del Mundial 2026 y avanzó a la siguiente instancia tras un partido que tuvo momentos de dominio europeo y una reacción parcial del conjunto mexicano, que no logró sostener la intensidad en el tramo final.

El encuentro, disputado con alta presión desde el inicio, mostró a Inglaterra más efectiva en las áreas, mientras que México alternó buenas fases de juego con errores defensivos que terminaron siendo determinantes.

Dominio inglés en el primer tiempo

El equipo dirigido por Inglaterra abrió el marcador a los 37 minutos con un cabezazo de Jude Bellingham, tras una asistencia de Bukayo Saka. Apenas tres minutos después, el propio Bellingham amplió la ventaja, confirmando su protagonismo en el partido.

México logró descontar sobre el final del primer tiempo con un gol de Julián Quiñones, que dejó el resultado 2-1 al descanso y mantuvo el encuentro abierto.

Penal y reacción mexicana

En el complemento, Inglaterra volvió a golpear desde los doce pasos. Harry Kane convirtió el 3-1 a los 64 minutos y parecía encaminar la clasificación.

Sin embargo, México reaccionó rápidamente y volvió a ponerse en partido con un nuevo descuento que estableció el 3-2, generando tensión en el cierre.

El tramo final se complicó para el conjunto mexicano tras la expulsión de Jorge Sánchez, lo que dejó al equipo con diez jugadores.

Inglaterra avanza, México se despide

Con este resultado, Inglaterra enfrentará en cuartos de final a Noruega, en lo que será uno de los cruces más esperados del torneo tras la sorpresiva eliminación de Brasil.

México, en tanto, quedó eliminado en una llave que había generado grandes expectativas, pero en la que no logró sostener la regularidad necesaria ante un rival de jerarquía.