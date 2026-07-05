El arquero de Cabo Verde reveló el mensaje que le dedicó Messi tras el partido: "Nunca lo olvidaré"

El arquero de Cabo Verde, Vozinha, reveló el emotivo diálogo que mantuvo con Lionel Messi tras la victoria de la Selección Argentina por 3-2 en tiempo suplementario, en los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

Luego del encuentro disputado en el Hard Rock Stadium de Miami, el experimentado arquero destacó el gesto del capitán argentino, quien se acercó a felicitarlo por su destacada actuación.

"La gente debería estar orgullosa de vos"

Vozinha relató que Messi lo buscó una vez finalizado el partido para reconocer el nivel que mostró durante más de 120 minutos de juego.

"Messi se me acercó y me dijo que había estado fantástico, que la gente debería estar orgullosa de mí. Le agradecí sus palabras, le pregunté si podíamos intercambiar camisetas y aceptó. Nunca olvidaré un momento como este", contó el arquero.

El caboverdiano también recordó que el capitán argentino interrumpió los festejos para saludarlo personalmente. "Me abrazó directamente. Escuchar palabras así de alguien como Leo Messi significa muchísimo. Le agradecí y le dije: 'Gracias, Leo, eres el mejor'. Son momentos que quedan grabados en el corazón para siempre", agregó.

Una actuación que llevó el partido al alargue

El arquero de Cabo Verde fue una de las grandes figuras del encuentro gracias a una sobresaliente actuación que obligó a Argentina a definir la clasificación en el tiempo suplementario. Evitó en varias ocasiones los goles de Messi, quien finalizó el partido consolidándose como el máximo goleador del Mundial 2026 con siete tantos. Al finalizar el encuentro, el propio capitán argentino confesó que desconocía la edad del arquero.

"Me dijeron que tiene 40 años, me sorprendió", comentó Messi.

El orgullo de representar a Cabo Verde

Pese a la eliminación, Vozinha valoró el histórico desempeño de su selección durante el torneo y destacó el crecimiento del fútbol caboverdiano.

"Hicimos que Cabo Verde se enterara de todo el mundo. Hoy nos enfrentamos a Argentina con dignidad. No fue un duelo entre Vozinha y Messi, sino entre Cabo Verde y Argentina", afirmó.

El arquero agregó que, aunque la derrota fue dolorosa, el equipo dejó una imagen positiva. "Por supuesto, el resultado final es decepcionante, pero debemos sentirnos felices y orgullosos. Tenemos un equipo magnífico y jugadores de altísima calidad".

El Mundial que cambió su vida

La destacada actuación frente a la Selección Argentina impulsó la popularidad internacional del arquero. Durante el partido realizó ocho atajadas y recibió una ovación del público presente en Miami.

Además, según reveló, su cuenta de Instagram pasó de 46.000 seguidores antes del Mundial a más de 22,5 millones tras el encuentro frente al conjunto albiceleste, convirtiéndose en el arquero con más seguidores del mundo.

En total, Vozinha disputó cuatro partidos como titular en el Mundial 2026, acumuló 18 atajadas y fue una de las grandes revelaciones del torneo.