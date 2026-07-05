El emotivo homenaje de Lisandro Martínez al Indio Solari tras su gol con Argentina

Lisandro Martínez dejó una de las imágenes más emotivas de la clasificación de la Selección Argentina a los cuartos de final del Mundial 2026. Tras marcar uno de los goles del triunfo, el defensor entrerriano celebró con el característico movimiento que popularizó Carlos "Indio" Solari, un gesto que rápidamente despertó la atención de los hinchas.

En medio de la intensidad de un partido mundialista, el futbolista se tomó unos segundos para mirar hacia la tribuna y realizar el icónico ademán del histórico referente del rock argentino. Aunque en un primer momento solo algunos fanáticos advirtieron el significado de la celebración, horas después el propio jugador despejó cualquier duda.

“Homenaje” Por este EMOTIVO HOMENAJE al INDIO SOLARI en el festejo de gol de Licha Martínez. pic.twitter.com/00bHj9m9Pg — Tendencias Deportes (@TendenciasDepor) July 5, 2026

Fue el exdefensor de Newell's quien confirmó el homenaje al compartir una historia en su cuenta de Instagram con una imagen del festejo acompañada por, una de las canciones más representativas del repertorio del Indio Solari.

Un homenaje que conmovió a los hinchas

La publicación tuvo una rápida repercusión en las redes sociales, donde miles de usuarios destacaron el homenaje realizado por el campeón del mundo y lo interpretaron como una sentida despedida al músico, a pocos días de cumplirse el primer mes de su fallecimiento.

El gesto cobró aún más significado por el contexto en el que se produjo. Con la adrenalina propia de una Copa del Mundo y después de convertir un gol decisivo, Lisandro Martínez eligió recordar a uno de los artistas más influyentes de la música argentina.

La imagen del entrerriano celebrando con el tradicional movimiento del Indio se viralizó rápidamente y fue compartida por fanáticos del fútbol y del rock, quienes destacaron la sensibilidad del defensor para rendir tributo a un ícono de la cultura nacional.