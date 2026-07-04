La emoción del reencuentro de Lisandro Martínez con su madre tras el triunfo argentino

Lisandro Martínez y su madre protagonizaron uno de los momentos más emotivos tras la clasificación de Argentina a los octavos de final del Mundial 2026. Luego del triunfo ante Cabo Verde, Silvina Cabrera pudo volver a abrazar a su hijo, a quien desde pequeño llama cariñosamente "Gogo", en un reencuentro cargado de emoción.

Silvina siguió el encuentro desde uno de los palcos del estadio junto a Muriel "Muri" López Benítez y su pequeña nieta, y celebró una noche inolvidable para la familia del defensor entrerriano, que además convirtió uno de los goles en la victoria argentina.

"Fueron días muy oscuros"

Después del partido, Lisandro Martínez recordó el largo proceso que atravesó para recuperarse de la grave lesión que lo mantuvo varios meses alejado de las canchas. "Fueron días muy oscuros, donde no ves otra cosa que sufrir. Ahí es cuando uno se tiene que aferrar a la familia, a la gente que uno quiere. Sin duda ellos son mi motor", expresó.

De hecho, en otra entrevista, el entrerriano destacó la presencia de su mamá a quien “hacía mucho tiempo no veía”. “Mi hija y mi mujer fueron una parte muy importante porque me lesioné y al mes nació mi hija, sin ella hoy no se si estaría acá. El gol es para ellas dos”, reveló. Y cerró esta nota concedida a Gastón Edul con un “¡Saludos a todo Gualeguay!”.

El defensor destacó que nunca dejó de luchar para volver a competir al máximo nivel. "En la vida hay que pelearla, loco, hay que pelearla, hay que dejar todo. A veces no se ve esa luz que está ahí, pero si vos luchás, las cosas buenas van a llegar", afirmó.

El carácter de la Selección

Martínez también valoró la reacción del equipo después del empate parcial de Cabo Verde y consideró que el triunfo volvió a demostrar la personalidad del plantel. "Te muestra el carácter del equipo, la personalidad. Son golpes duros cuando te empatan de esa manera, pero ya lo demostramos en el Mundial anterior y ahora tenemos que seguir mostrando lo mismo", señaló.

Además, agradeció el respaldo del público argentino que colmó el estadio. "Parecía que estábamos de local. Nosotros siempre vamos a tratar de que la gente se sienta identificada y cuando haya que luchar, lucharemos hasta el final como lo hicimos hoy", manifestó.

El apoyo de la familia y la Selección

Consultado sobre todo lo vivido durante su recuperación, Lisandro volvió a poner el foco en quienes lo acompañaron durante los meses más difíciles. "Doy gracias por la familia que tengo, por la hija que tengo, por las personas que estuvieron conmigo, por la gente del Manchester United y por la gente de la Selección que siempre creyó en mí", destacó.

Finalmente, dejó un mensaje sobre la importancia de la fortaleza mental. "Cuando el cuerpo no acompaña hay que darle con la cabeza y pensar en las personas queridas. No le podemos fallar a los argentinos", concluyó.

Ya piensa en el próximo desafío

De cara al encuentro de octavos de final, el entrerriano pidió mantener la humildad y evitar cualquier exceso de confianza. "Confiados nunca. En el fútbol puede pasar un montón de cosas y no hay que subestimar a nadie. Lo que sí podemos decir es que siempre vamos a tratar de dejar a nuestro país bien parado", aseguró.

Mientras la Selección ya piensa en el próximo compromiso, el abrazo entre Lisandro Martínez y su madre quedó como una de las imágenes más conmovedoras de la clasificación argentina.