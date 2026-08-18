Visita del papa León XIV a la Argentina: el Gobierno y la Iglesia iniciaron los preparativos

La visita del papa León XIV a la Argentina comenzó a ser organizada formalmente por el Gobierno nacional y representantes de la Iglesia, de cara al viaje que el sumo pontífice realizará entre el 8 y el 11 de noviembre. La primera reunión de coordinación fue encabezada por la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y contó con la participación de integrantes del Gabinete y funcionarios de la Ciudad de Buenos Aires.

Del encuentro también participó el nuncio apostólico en la Argentina, monseñor Michael Wallace Banach, en representación de la Santa Sede. Durante la reunión, destacó la predisposición de las autoridades nacionales para avanzar en los preparativos vinculados con la llegada del Pontífice al país.

La mesa de trabajo comenzó a delinear diferentes aspectos de la visita, entre ellos la agenda de actividades, los dispositivos de seguridad, la logística, los traslados y la difusión. La planificación involucrará a diferentes áreas debido a la magnitud de los actos previstos y al movimiento que generará la delegación papal.

Una avanzada del Vaticano llegará a fines de agosto

Como parte de los preparativos, se confirmó que el próximo 30 de agosto llegará al país una nueva avanzada de la Santa Sede, que tendrá como objetivo recorrer y evaluar los posibles escenarios donde se desarrollarían las actividades del Papa.

La comitiva analizará cuestiones relacionadas con la infraestructura, los accesos y las condiciones necesarias para organizar los encuentros. Especial atención requerirán aquellos lugares considerados para actos multitudinarios, debido a los operativos de seguridad y movilidad que demandará la presencia del Pontífice.

Foto: NA.

La agenda preliminar contempla actividades en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y Córdoba. Sin embargo, el cronograma definitivo dependerá de las evaluaciones que realicen las autoridades argentinas junto con los representantes del Vaticano durante las próximas semanas.

Los lugares que se analizan para los actos masivos

Entre los escenarios que aparecen bajo análisis se encuentra el Monumento a los Españoles, en la Ciudad de Buenos Aires. El espacio figura entre las alternativas para desarrollar uno de los encuentros masivos durante la estadía de León XIV.

Otro de los puntos contemplados es la Basílica de Nuestra Señora de Luján, uno de los principales centros religiosos del país y destino habitual de peregrinaciones. Su posible inclusión en la agenda forma parte de las alternativas que deberán ser evaluadas por la avanzada de la Santa Sede.

En Córdoba, en tanto, uno de los espacios considerados es el predio de FADEA (Fábrica Argentina de Aviones). Sus características permitirían albergar una convocatoria de grandes dimensiones, aunque la confirmación de cada uno de los escenarios dependerá de las próximas instancias de organización.

Dónde se alojaría León XIV durante su estadía

Foto: Infobae.

Durante su permanencia en Buenos Aires, el papa León XIV se alojaría en la Nunciatura Apostólica, sede de la representación diplomática de la Santa Sede en el país. Allí permanecería durante las jornadas correspondientes a su paso por la capital argentina.

El resto de la delegación tendría hospedaje en un hotel cercano, una decisión destinada a simplificar los traslados y facilitar la coordinación del dispositivo logístico que acompañará al Pontífice durante las diferentes actividades.

La visita también tendrá una amplia repercusión fuera de la Argentina. Está previsto que la delegación papal sea acompañada por más de 80 periodistas de diferentes países, quienes realizarán la cobertura de las actividades durante el recorrido regional.

Cuándo llegará el papa León XIV a la Argentina

Según la información difundida por el Vaticano, León XIV recorrerá la Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre, en el marco de su primer viaje apostólico a la región desde que asumió como sumo pontífice, señaló NA.

El itinerario regional incluirá además una escala en Uruguay y tendrá su cierre en Perú. De esta manera, el viaje abarcará diferentes países de Sudamérica y concentrará una importante atención internacional durante las jornadas previstas.

Con la primera reunión entre representantes del Gobierno, la Iglesia y autoridades porteñas quedó formalmente en marcha la organización de la visita del papa León XIV a la Argentina. La llegada de la avanzada vaticana el 30 de agosto será el próximo paso para definir escenarios y avanzar en un cronograma que todavía se encuentra en elaboración.