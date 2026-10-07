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Sociedad Del poncho al camperón

El curioso trueque entre la Sole y un jugador de la Selección durante la despedida de Messi

Tras cantarle “Brindis” a Lionel Messi en el Monumental, Soledad Pastorutti cambió su poncho celeste y blanco por el camperón de Agustín Giay.

7 de Octubre de 2026
El particular intercambio entre la Sole y Agustín Giay
El particular intercambio entre la Sole y Agustín Giay

Tras cantarle “Brindis” a Lionel Messi en el Monumental, Soledad Pastorutti cambió su poncho celeste y blanco por el camperón de Agustín Giay.

Soledad Pastorutti protagonizó un particular momento con Agustín Giay después del partido entre la Selección Argentina y Benín en el estadio Monumental, durante la jornada que marcó la despedida de Lionel Messi del combinado nacional.

 

La cantante había interpretado “Brindis” como parte del homenaje al capitán argentino y, una vez finalizada su presentación, permaneció en el campo de juego junto a los futbolistas para escuchar el mensaje de Messi.

 

Fue entonces cuando Giay, jugador de Palmeiras, se acercó a la artista y le hizo una propuesta que siguió una tradicional costumbre del fútbol: intercambiar prendas como recuerdo de una ocasión especial.

El intercambio entre Giay y la Sole

El lateral le ofreció a Pastorutti su camperón de la Selección Argentina a cambio del tradicional poncho celeste y blanco que la cantante había utilizado durante su actuación.

 

La Sole aceptó inmediatamente y ambos realizaron el intercambio. La artista se colocó el abrigo albiceleste mientras Giay se quedó con el poncho que había acompañado la interpretación de “Brindis”.

 

La situación, que no tuvo protagonismo en la transmisión televisiva, provocó las risas de varios integrantes del plantel argentino que se encontraban alrededor de ambos.

Otro particular recuerdo para la Sole

El intercambio con Giay no fue el único recuerdo que Pastorutti se llevó de la histórica jornada en el Monumental.

 

Según trascendió, Lionel Messi también le regaló las tarjetas amarilla y roja del árbitro chileno Fernando Véjar, quien previamente se las había entregado al capitán argentino como recuerdo de su último encuentro con la Selección.

De esta manera, la cantante terminó la noche con varios objetos vinculados a la despedida, luego de protagonizar uno de los momentos centrales de la ceremonia al interpretar una canción estrechamente relacionada con su trayectoria.

Temas:

Soledad Pastorutti La Sole Agustin Giay Lionel Messi Selección Argentina poncho
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