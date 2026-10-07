Sin Messi, la Selección Argentina ya tiene fecha para su próxima ventana de partidos

La Selección Argentina cerró su serie de amistosos con una victoria ante Benín en el Monumental, en la noche de despedida de Lionel Messi. Después del último partido del capitán, el equipo tendrá una nueva convocatoria en noviembre para comenzar su siguiente etapa.

La próxima ventana FIFA se extenderá del 9 al 17 de noviembre y contempla la posibilidad de disputar dos encuentros. Será el último período internacional del año, aunque todavía no están definidos los rivales que enfrentará el conjunto nacional.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, la agenda deportiva también estará atravesada por las conversaciones sobre la continuidad de Lionel Scaloni y la situación de jugadores que podrían regresar. A eso se suma la incógnita sobre quién utilizará la camiseta número diez que dejó Messi.

Cuándo volverá a jugar el equipo

La Selección Argentina deberá confirmar los adversarios y las fechas específicas de sus próximos amistosos dentro de la ventana de noviembre. Hasta el momento, no hay un programa anunciado que permita precisar los días de los partidos ni sus escenarios.

El encuentro ante Benín también marcó la despedida de Nicolás Otamendi, quien había anunciado el cierre de su ciclo después del Mundial de Norteamérica 2026. Su salida representa otro cambio entre los referentes que integraron la generación campeona del mundo en Qatar.

La información publicada también señala que Giovanni Lo Celso y Rodrigo De Paul podrían haber cerrado su etapa internacional. Ambos fueron convocados únicamente para el último encuentro de la serie, aunque su despedida no fue presentada como una decisión confirmada.

La renovación de Scaloni sigue pendiente

Uno de los asuntos centrales antes de la próxima convocatoria es el contrato de Scaloni. El entrenador comenzó a reunirse con Claudio Tapia, presidente de la AFA, para conversar sobre la continuidad del cuerpo técnico al frente de la Selección Argentina.

De acuerdo con la información difundida, ambas partes expresaron su intención de extender el vínculo al menos hasta la Copa América 2028, con la posibilidad de alcanzar el Mundial 2030. Sin embargo, todavía falta la firma para formalizar la renovación.

Scaloni conduce al equipo desde 2018, cuando asumió inicialmente como interino después de la salida de Jorge Sampaoli. La negociación deberá definir hasta cuándo continuará al frente del seleccionado en esta etapa posterior a la despedida de Messi.

Qué jugadores podrían regresar en noviembre

Leandro Paredes es uno de los futbolistas cuyo regreso depende de una resolución disciplinaria. Recibió diez fechas de suspensión por los incidentes en la final del Mundial ante España y la AFA apeló para reducir la sanción a tres partidos; si prospera el pedido, podría volver a ser convocado.

Nahuel Molina, sancionado con siete encuentros, deberá permanecer ausente otros cuatro partidos según el cómputo informado. Por el momento, no se comunicaron gestiones formales para reducir su pena, por lo que su situación es diferente de la de Paredes.

Thiago Almada, en cambio, ya cumplió su suspensión de un partido y podría volver a la Selección Argentina si se encuentra en condiciones físicas. Había quedado habilitado para jugar ante Burkina Faso, pero fue desafectado por molestias y regresó a entrenarse con River.