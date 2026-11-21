Leandro Paredes se desmayó mientras brindaba una entrevista televisiva tras la consagración de Boca en la Copa Sudamericana 2026. El capitán recibió asistencia médica y Rodolfo Arruabarrena explicó qué provocó el episodio.
Leandro Paredes se desmayó en vivo durante los festejos de Boca Juniors por la conquista de la Copa Sudamericana 2026. El episodio ocurrió este sábado por la noche en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, Colombia, cuando el capitán xeneize brindaba una entrevista televisiva después de la victoria por 2-0 frente a Atlético Mineiro.
El mediocampista dialogaba con el periodista Marcelo Benedetto cuando sufrió una descompensación y cayó repentinamente. La situación obligó a interrumpir la entrevista y generó preocupación entre los presentes y los hinchas que seguían la transmisión.
Personal médico del plantel intervino rápidamente para asistir al futbolista. Minutos después, el entrenador Rodolfo Arruabarrena llevó tranquilidad al confirmar que Paredes se encontraba en buen estado de salud.
Qué le pasó a Leandro Paredes durante los festejos
Según explicó el director técnico de Boca, el desmayo de Paredes se debió a una baja de presión, relacionada con el desgaste físico que había sufrido durante la final y las condiciones de elevada temperatura y humedad en Barranquilla.
El encuentro se disputó con temperaturas cercanas a los 35 grados, un factor que exigió un importante esfuerzo físico a los jugadores. Durante el partido, incluso se realizaron pausas de hidratación para reducir los efectos del calor, publicó Minuto Uno.
A esa exigencia se sumó la intensidad emocional de la consagración. Boca volvió a conquistar un título internacional después de 18 años, tras imponerse con goles de Santiago Ascacibar y Miguel Merentiel.
ALERTA | Leandro Paredes se desmayó durante los festejos de Boca. https://t.co/GNPYoMO30X— minutouno (@minutounocom) November 22, 2026
Paredes había pedido el cambio durante la final
El capitán xeneize había protagonizado otro momento de preocupación durante el segundo tiempo del encuentro. A los 58 minutos, solicitó ser reemplazado y dejó el campo de juego.
En su lugar ingresó Tomás Belmonte, mientras Boca mantenía la ventaja de dos goles frente al conjunto brasileño. El equipo dirigido por Arruabarrena consiguió sostener el resultado hasta el final y se quedó con el título continental.
Después del partido, Paredes participó de los festejos junto a sus compañeros, pero sufrió la descompensación mientras realizaba declaraciones televisivas.
Arruabarrena llevó tranquilidad sobre su estado de salud
Tras la asistencia médica, el entrenador confirmó que el mediocampista se había recuperado y que el episodio no había tenido consecuencias graves, según la información difundida después del encuentro.
La explicación del cuerpo técnico apuntó a una disminución de la presión arterial en un contexto de esfuerzo físico, altas temperaturas y emociones intensas.
De esta manera, el estado de salud de Leandro Paredes dejó de generar preocupación inmediata, mientras Boca continuó celebrando la conquista de la Copa Sudamericana 2026 en Barranquilla.