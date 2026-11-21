Rodrigo Bacidalupe, el futbolista entrerriano de 19 años, formó parte del Boca Juniors campeón de la Copa Sudamericana 2026, luego de la victoria por 2-0 frente a Atlético Mineiro en la final disputada este sábado en Barranquilla, Colombia. El delantero oriundo del paraje El Ombú, departamento La Paz, integró la lista de buena fe del certamen y fue parte de la delegación que viajó para disputar el encuentro decisivo.

Aunque no tuvo minutos durante la competencia internacional, el juvenil acompañó al plantel dirigido por Rodolfo Arruabarrena en la conquista que puso fin a una sequía de 18 años sin títulos continentales para el Xeneize. Bacidalupe estuvo entre los 33 futbolistas que viajaron a Colombia, aunque quedó fuera del banco de suplentes para la final.

La consagración representó un nuevo capítulo en la carrera del atacante entrerriano, quien durante 2026 logró debutar en la Primera División de Boca y comenzó a sumar sus primeras experiencias en el máximo nivel del fútbol argentino.

Foto: Instagram de Rodrigo Bacidalupe.

De El Ombú a la Primera División de Boca

Rodrigo Bacidalupe nació el 22 de julio de 2007 en el paraje El Ombú, ubicado en el departamento La Paz. Sus primeros pasos en el fútbol los dio en la Escuela José Tabárez de San Gustavo, donde comenzó a desarrollar sus condiciones como delantero.

Su llegada a Boca se produjo después de participar en una prueba realizada en San Gustavo y Santa Elena, donde fue observado por los exfutbolistas Hugo Perotti y Ernesto Mastrángelo. El juvenil debió superar tres evaluaciones antes de conseguir su incorporación a las divisiones formativas del club.

En marzo de 2018, cuando tenía apenas 10 años, comenzó oficialmente su recorrido en las inferiores xeneizes. Desde entonces, atravesó las distintas categorías juveniles hasta convertirse en una de las promesas ofensivas de la institución, tal como había informado Elonce.

Foto: Instagram de Rodrigo Bacidalupe.

El debut en La Bombonera y sus primeros minutos como profesional

El 11 de septiembre de 2026 quedó marcado como una fecha especial para el delantero entrerriano. Aquella jornada, Bacidalupe debutó oficialmente en la Primera División de Boca durante la victoria por 3-1 frente a Central Córdoba de Santiago del Estero, por el Torneo Clausura.

El atacante ingresó a los 72 minutos en reemplazo de Ángel Romero y disputó los últimos 18 minutos del encuentro. De esta manera, cumplió uno de sus principales objetivos después de más de ocho años de formación en el club.

👏RODRIGO BACIDALUPE, 19 años, categoría 2007 ingresa y de inmediato #LaBombonera lo recibe y cuida al pibe con aplausos. 🔎El 'Colo' llegó en 2018 desde Entre Ríos y viene de hacerle un doblete a Platense en #Reserva. Posición natural: centrodelantero. https://t.co/9lvaKLdZzz — Boca Juniors - La12Tuittera (@la12tuittera) September 12, 2026

Posteriormente, también tuvo participación frente a Talleres de Córdoba, cuando sumó otros cuatro minutos en el Torneo Clausura. Así, acumuló 22 minutos en sus primeras dos presentaciones con el equipo superior.

El primer contrato y su crecimiento en las inferiores

Antes de debutar profesionalmente, Bacidalupe había dado otro paso importante en junio de 2024, cuando firmó su primer contrato con Boca Juniors. La institución anunció entonces la incorporación contractual de tres juveniles: Facundo Herrera, Ezequiel González y el delantero entrerriano.

“Un sueño hecho realidad. Muy feliz y agradecido de haber firmado mi primer contrato con el club de mis amores”, expresó el futbolista en aquella oportunidad, según recordó Elonce.

Conocido como “El Colo”, Bacidalupe se destacó por su capacidad goleadora, movilidad y versatilidad en ataque. Aunque su posición habitual es la de centrodelantero, también puede desempeñarse por los extremos. Durante su etapa formativa fue campeón en Séptima División y conquistó dos títulos con la Reserva en 2025, además de recibir convocatorias a seleccionados juveniles argentinos.

Foto: Instagram de Rodrigo Bacidalupe.

Un entrerriano en la consagración internacional de Boca

El crecimiento deportivo de Bacidalupe le permitió compartir plantel con futbolistas de experiencia como Leandro Paredes, Miguel Merentiel y Santiago Ascacibar, protagonistas de la campaña que terminó con Boca levantando el trofeo continental.

Su presencia en la delegación que viajó a Barranquilla constituyó otro paso en una trayectoria que comenzó en una escuela de fútbol del norte entrerriano y continuó en las divisiones inferiores de uno de los clubes más importantes del país.

A sus 19 años, Rodrigo Bacidalupe celebró la Copa Sudamericana como integrante del plantel campeón, aunque todavía espera su debut en una competencia internacional. Para el delantero nacido en El Ombú, la consagración llegó apenas dos meses después de haber disputado sus primeros minutos oficiales en La Bombonera.