Boca Juniors se consagró campeón de la Copa Sudamericana 2026 tras vencer 2-0 a Atlético Mineiro en Barranquilla, Colombia. Santiago Ascacibar y Miguel Merentiel marcaron los goles del equipo de Rodolfo Arruabarrena, que cortó una sequía de 18 años sin títulos internacionales.
Boca Juniors se consagró campeón de la Copa Sudamericana 2026 después de derrotar 2-0 a Atlético Mineiro en la final disputada este sábado en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, Colombia. Con goles de Santiago Ascacibar y Miguel Merentiel, el conjunto dirigido por Rodolfo Arruabarrena consiguió un nuevo título continental y puso fin a una racha de 18 años sin consagraciones internacionales.
El Xeneize fue superior durante gran parte del encuentro y logró imponer su juego desde los primeros minutos. La presión sobre la salida del equipo brasileño, la intensidad en el mediocampo y las oportunidades generadas en ataque marcaron las diferencias entre ambos finalistas.
La conquista representó un nuevo logro para el club de la Ribera, que volvió a levantar un trofeo internacional después de casi dos décadas. Además, significó el segundo título de la temporada para el equipo conducido por el Vasco Arruabarrena.
Ascacibar abrió el marcador tras un gol anulado
Boca comenzó el partido con una postura ofensiva y rápidamente generó situaciones de peligro. A los tres minutos, el arquero Everson cometió un error dentro del área chica que dejó a Miguel Merentiel frente al arco, pero el delantero uruguayo estrelló su remate contra el travesaño.
A los 11 minutos, Santiago Ascacibar convirtió tras un centro de Sebastián Villa. Sin embargo, la jugada fue anulada por posición adelantada, detectada mediante el sistema semiautomático de fuera de juego implementado por la Conmebol para la final.
La revancha llegó pocos minutos después. A los 15, Ascacibar aprovechó una pelota suelta dentro del área y convirtió el 1-0, desatando el festejo de los hinchas xeneizes que viajaron hasta Colombia.
Boca dominó el primer tiempo y pudo ampliar la ventaja
Después del gol, Atlético Mineiro intentó reorganizarse, aunque encontró dificultades para superar la presión del conjunto argentino. El equipo dirigido por Eduardo Domínguez no logró generar situaciones claras durante la primera mitad.
A los 30 minutos, Merentiel anticipó un pase hacia atrás destinado a Everson y estuvo cerca de ampliar la diferencia. Sin embargo, la jugada terminó con un remate desviado de Lautaro Blanco.
Más tarde, el arquero brasileño evitó el segundo tanto con una destacada intervención ante un cabezazo de Lautaro Di Lollo. Sobre el cierre de la etapa, Merentiel volvió a quedar en posición favorable, pero su disparo fue bloqueado por la defensa rival.
Merentiel marcó el segundo y encaminó la consagración
El segundo tiempo comenzó con modificaciones en Atlético Mineiro, que buscó cambiar el desarrollo del encuentro. No obstante, Boca volvió a golpear rápidamente y amplió la ventaja.
A los dos minutos del complemento, Miguel Merentiel apareció en el centro del área y empujó a la red un envío de Sebastián Villa, estableciendo el 2-0 que terminó siendo definitivo.
El gol le permitió al Xeneize manejar el partido con mayor tranquilidad. Atlético Mineiro intentó reaccionar y registró algunas aproximaciones, aunque el arquero Álvaro Montero respondió con seguridad cuando fue exigido.
Paredes salió lesionado y Boca tuvo oportunidades para golear
Una de las situaciones que generó preocupación en el conjunto argentino ocurrió a los 58 minutos, cuando Leandro Paredes solicitó el cambio y fue reemplazado por Tomás Belmonte.
Posteriormente, Arruabarrena dispuso los ingresos de Alan Velasco y Enner Valencia por Tomás Aranda y Miguel Merentiel. Las modificaciones permitieron mantener la intensidad ofensiva durante el tramo final.
A los 71 minutos, Valencia tuvo una oportunidad inmejorable para convertir el tercero, pero perdió el mano a mano frente a Everson. Más tarde, Lautaro Blanco remató contra la parte externa de la red y Velasco estuvo cerca de marcar, aunque un defensor brasileño despejó la pelota sobre la línea.
Boca cortó una sequía de 18 años sin títulos internacionales
En los últimos minutos, Atlético Mineiro intentó descontar, pero no encontró los espacios necesarios para comprometer la victoria argentina. Boca mantuvo el control del encuentro hasta el pitazo final y desató los festejos de sus jugadores e hinchas.
La consagración tuvo un significado especial para el Xeneize, que volvió a ganar un título internacional después de 18 años. El equipo de Arruabarrena consiguió imponerse en una final a partido único y en territorio neutral.
La victoria también coronó una campaña continental que terminó con Boca levantando la Copa Sudamericana ante miles de simpatizantes que acompañaron al equipo en Barranquilla.