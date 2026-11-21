La Expo Boda y de 15 años tendrá su segunda jornada este domingo

La primera edición de la Expo Boda y 15 años comenzó en Sala Mayo de Paraná con una propuesta que combina tendencias, servicios para celebraciones y experiencias interactivas. La feria reúne a más de 20 expositores y ofrece shows en vivo, desfiles y espacios ambientados para que los visitantes puedan conocer distintas alternativas para organizar sus eventos.

La actividad se desarrolla este sábado hasta las 22 y continuará el domingo, de 17 a 22, con entrada libre y gratuita. La organización también impulsa una colecta solidaria para colaborar con las personas afectadas por las inundaciones.

“Estamos haciendo la colecta para los inundados también. Es muy importante decirles que cualquier cosa que tengan pueden traer: alimentos no perecederos, higiene personal, aseo. Es todo bienvenido y después lo hacemos llegar a los afectados”, señalaron desde la organización.

Una feria inspirada en Bridgerton

La ambientación de la Expo Boda y 15 años está inspirada en la serie de Netflix Bridgerton, con una estética romántica y vintage que atraviesa los distintos espacios de la feria.

“En cada rincón está ese estilo romántico, vintage, pero cada rubro le puso su impronta porque tenemos pastelería, vajilla, mantelería, decoraciones y cada uno puso lo mejor porque es el trabajo durante un año de esfuerzo”, explicaron.

La propuesta contempla servicios para bodas y fiestas de 15 años, pero también incluye alternativas para otros tipos de celebraciones. Los visitantes pueden recorrer los stands, conocer las tendencias y consultar directamente con los proveedores.

La organización está a cargo de DJ Matruz, junto con Matías Ramírez, del catering Amati. La convocatoria reunió a emprendedores de diferentes rubros, que se sumaron para mostrar sus productos y servicios.

“Hicimos una convocatoria y tratamos de abarcar lo más posible y ahí se fueron sumando los chicos y cada uno trajo lo de su sector y estamos acá compartiendo hoy”, indicaron.

Más de 20 expositores y experiencias interactivas

Uno de los principales atractivos de la feria es el salón interactivo, donde los visitantes pueden experimentar cómo sería participar de una celebración. "La gente entra y siente la experiencia de estar en un evento”, destacaron desde la organización.

El espacio cuenta con cabinas, shows en vivo y diferentes propuestas de entretenimiento. Entre las presentaciones previstas se encuentran un pianista y una banda musical que cerrará la jornada, además de otros espectáculos que se desarrollan durante el recorrido.

También hay propuestas vinculadas con la música y el cotillón, como una batucada y distintos momentos de animación pensados para recrear el ambiente de una fiesta.

Por su parte, DJ Matruz presentó algunas de las novedades que pueden encontrarse en la exposición.

“La idea es que cuando uno ingrese se encuentre con una verdadera fiesta en la cual van a encontrar más de 20 expositores para todo tipo de evento y trajimos novedades, como las burbujas con humo, más pistola de CO2, láser, cabezales robóticos, pantalla, stand de glitter, todo ambientado como una gran fiesta verdaderamente”, explicó.

El DJ también destacó el trabajo previo que demandó la organización de la muestra y la respuesta del público durante la primera jornada. “Cada rincón está pensado, lo pensamos hace más de un año que veníamos planificando y gracias a Dios hasta el momento ha tenido muy buen resultado”, afirmó.

Presupuestos y servicios para toda la familia

Además de recorrer los espacios y disfrutar de los espectáculos, quienes asisten pueden consultar precios y conocer las propuestas de cada proveedor.

“La idea es que la gente no se quede con ninguna duda, pase por cada expositor, le pregunte presupuestos, le pregunte el contacto, escanee el QR.

Tienen un montón de formas de acercarse a ellos y hablar, entablar directamente la charla con el proveedor de eventos”, explicaron.

La feria incluye opciones de indumentaria tanto para las novias como para sus familiares y acompañantes. También se pueden conocer propuestas de decoración, estética, accesorios, pastelería y mesas dulces, entre otros servicios.

La intención es que las familias puedan encontrar en un mismo lugar distintas alternativas para planificar sus celebraciones y comparar presupuestos antes de contratar.

“Es para novias y para toda la familia también”, remarcaron los organizadores al referirse a las propuestas de moda y vestimenta.

La Expo Boda y 15 años continúa este domingo

La primera edición de la exposición continuará este domingo en Sala Mayo, con una nueva jornada de actividades y espectáculos. “Los invitamos para mañana también, estamos de 17 a 22 y vengan porque hay unos shows espectaculares, imperdibles”, convocaron desde la organización.

La entrada es libre y gratuita. Además, quienes se acerquen podrán colaborar con la colecta solidaria mediante la entrega de alimentos no perecederos y productos de higiene personal y aseo destinados a las familias afectadas por las inundaciones.