Soledad Pastorutti fue confirmada para la Fiesta Nacional de la Artesanía 2027, que se realizará en la ciudad entrerriana de Colón. La reconocida cantante de folclore se presentará el viernes 5 de febrero, en una de las noches musicales que formarán parte de la celebración.

El anuncio se realizó a través de las redes sociales, con un mensaje que hizo referencia a varias de las canciones más populares de la artista. “¡Que vuele el poncho, que llega La Sole!”, expresaron los organizadores para anticipar su presentación.

La confirmación incorporó una figura de amplia trayectoria nacional a la programación artística del tradicional encuentro, que cada año reúne a artesanos, visitantes y turistas en torno a la producción artesanal y los espectáculos musicales.

Una grilla que ya tiene a Los Nocheros, Lucas Sugo, Damas Gratis y Ráfaga

La presentación de Soledad Pastorutti se sumó a una cartelera que comenzó a tomar forma durante noviembre, con anuncios de artistas de distintos géneros musicales. La 42ª edición de la Fiesta Nacional de la Artesanía se desarrollará del jueves 4 al lunes 8 de febrero de 2027, en el Centro de Desarrollo Colón, conocido como la ex Metalúrgica.

Como informó anteriormente Elonce, Los Nocheros abrirán la celebración el jueves 4 de febrero, con entrada libre y gratuita. El conjunto salteño regresará a la ciudad después de casi dos décadas y compartirá la jornada inaugural con la Banda de la Policía de Entre Ríos.

Para el sábado 6 de febrero fue confirmado el cantante uruguayo Lucas Sugo, mientras que Ráfaga tendrá a su cargo uno de los espectáculos del cierre, el lunes 8. También se anunció la participación de Damas Gratis, liderada por Pablo Lescano, aunque su fecha de presentación todavía no fue precisada en las comunicaciones consultadas.