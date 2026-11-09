Soledad Pastorutti emocionó con su música y lució el poncho que usó junto a Messi

Soledad Pastorutti emocionó en la previa de la misa del Papa

Soledad Pastorutti protagonizó un emotivo espectáculo musical este lunes en el Monumento a los Españoles, en el barrio porteño de Palermo, durante la previa de la misa del papa León XIV. Ante miles de personas que aguardaban la llegada del Pontífice, la cantante interpretó canciones religiosas y clásicos del folclore argentino, acompañada en uno de los momentos más destacados por su hermana Natalia Pastorutti.

La artista oriunda de Arequito fue una de las protagonistas de la jornada, que reunió a una multitud para participar de la celebración religiosa prevista para las 11.30. Su presentación combinó momentos de recogimiento espiritual con otros de entusiasmo popular, especialmente cuando incorporó chacareras a su repertorio.

Además de su actuación, La Sole llamó la atención por el poncho celeste y blanco que eligió para presentarse ante el público. Se trató de una prenda artesanal elaborada en Catamarca, del mismo diseño que había lucido durante la despedida de Lionel Messi de la selección argentina.

Soledad Pastorutti cantó junto a su hermana Natalia

La presentación comenzó con un repertorio especialmente elegido para acompañar el clima de la celebración religiosa. Entre las canciones interpretadas se destacó “Oración del Remanso”, composición del músico rosarino Jorge Fandermole.

Uno de los momentos más emotivos llegó cuando Natalia Pastorutti subió al escenario para compartir con su hermana la interpretación de “Alma misionera”, una canción vinculada con la espiritualidad y el compromiso religioso.

Las voces de ambas artistas acompañaron la espera de los fieles que se habían congregado en el Monumento a los Españoles para participar de la misa del papa León XIV.

Durante el espectáculo, Soledad también interpretó “Hallelujah” (Aleluya), del músico canadiense Leonard Cohen, y sumó una nueva instancia de emoción entre los presentes.

El cierre folclórico que hizo cantar a la multitud

Después de las canciones de contenido espiritual, la cantante dio paso a un segmento dedicado a las raíces folclóricas argentinas.

El cierre incluyó un repertorio integrado por “Entré a mi pago sin golpear” y “A don Ata”, dos composiciones representativas de la música popular argentina.

La interpretación provocó una respuesta entusiasta del público, que acompañó el ritmo de las canciones y transformó la espera de la celebración religiosa en un encuentro atravesado por la identidad cultural del país.

De esta manera, La Sole combinó la solemnidad de la ocasión con el estilo enérgico que caracteriza sus presentaciones, antes de la llegada del Pontífice al lugar.

El poncho que volvió a unir a Soledad Pastorutti y Messi

Otro de los detalles que despertó interés durante la actuación fue la vestimenta elegida por la cantante. Soledad volvió a lucir un poncho celeste y blanco inspirado en la bandera argentina, una pieza artesanal confeccionada por una familia de tejedores de Belén, Catamarca.

El diseño ya había adquirido notoriedad cuando la artista lo utilizó durante la despedida de Lionel Messi de la selección argentina, en el estadio Monumental.

En aquella oportunidad, la prenda llamó la atención del futbolista Agustín Giay, quien se acercó a Pastorutti y le propuso intercambiarla por la campera que llevaba puesta.

Según se conoció posteriormente, el jugador se quedó con el poncho y se lo regaló a su madre. La cantante volvió a utilizar una prenda de ese mismo diseño durante su presentación en la previa de la misa papal.

La pieza pertenece al emprendimiento Rua Chaky, una iniciativa familiar que mantiene una tradición artesanal de cinco generaciones de tejedores.

La historia del poncho inspirado en la bandera argentina

El origen del diseño se remonta a 2010, cuando la familia de artesanos fue convocada para participar de las celebraciones por el Bicentenario de la Revolución de Mayo.

En aquel momento, a través del programa nacional Emprendedores de Nuestra Tierra, recibieron una invitación para presentar una colección de ponchos durante los festejos.

Ramón, uno de los integrantes del emprendimiento, explicó en el programa Una Tarde Más, de La Capital+, que la propuesta los llevó a crear una pieza inspirada en los colores de la bandera nacional.

“Este poncho nace hace 16 años. Nos invitan a llevar una colección de ponchos para los festejos del Bicentenario y ahí nos inspiramos en la bandera”, relató.

La prenda fue conocida inicialmente como el poncho del Bicentenario y, con el paso del tiempo, se convirtió en uno de los productos más representativos del emprendimiento familiar.

Cómo se elabora la prenda artesanal que lució La Sole

La confección del poncho requiere un proceso completamente artesanal que comienza con la selección y preparación de lana de oveja.

Posteriormente, los tejedores realizan el teñido para obtener los distintos tonos de azul y celeste que forman el degradé inspirado en la bandera argentina.

Uno de los detalles más particulares es el sol amarillo, cuyo color se obtiene mediante la utilización de piel de cebolla común, específicamente la capa exterior marrón.

Según explicó Ramón, la elaboración completa demanda entre 15 y 20 días de trabajo, con varias horas de dedicación diaria.

La relación entre Soledad Pastorutti y los artesanos comenzó cuando la cantante recibió una de estas piezas durante una edición de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho, en Catamarca.

“La Secretaría de Turismo de la provincia nos encargó para regalarle a todos los artistas de nivel nacional”, recordó el artesano.

Desde entonces, la artista incorporó el diseño a algunas de sus presentaciones más significativas. Para sus creadores, la cantante se convirtió en una referente de la tradición textil argentina.

“Es un símbolo del poncho”, expresó Ramón al destacar la relación de La Sole con esta prenda característica de la cultura nacional.