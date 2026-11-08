Valentino Merlo cantará ante el papa León XIV: su historia, la emoción y el vínculo con la fe

Valentino Merlo, el cantante de 17 años que se hizo famoso por un video viral, fue elegido para interpretar “Zona de promesas” ante el papa León XIV. El artista contó cómo recibió la propuesta, la emoción de su familia y la importancia de la fe en su carrera.
Valentino Merlo cantará ante el papa León XIV el próximo martes 10 de noviembre, durante la vigilia con los jóvenes que se realizará en el Monumento a los Españoles, en el barrio porteño de Palermo. El artista rosarino, de 17 años, fue seleccionado para interpretar “Zona de promesas”, de Gustavo Cerati, frente al pontífice y una multitud de fieles.
En una entrevista con Puro Show, el cantante expresó su emoción por la convocatoria y reconoció que todavía no logra dimensionar la importancia del acontecimiento. “Estoy contento y más que agradecido. Creo que voy a estar más contento el día que esté ahí arriba, porque todavía no caigo en la dimensión de lo que va a suceder. Cada pasito que doy para adelante es una locura”, manifestó.
Cómo recibió la propuesta para cantarle al Papa
Merlo reveló que la posibilidad de participar en la vigilia surgió varios meses atrás, aunque la confirmación definitiva llegó recientemente.
“Me enteré por redes sociales, porque me estaban nombrando como participante de la vigilia y yo no sabía nada. Después a mi mamá le llegó el mensaje con la propuesta. Yo no lo podía creer. Mi familia está como loca”, relató.
El joven reconoció que atravesó semanas de incertidumbre mientras esperaba la confirmación. “Estaba la chance, pero viví mucha incertidumbre y estaba muy nervioso”, recordó.
La fe y su importancia en la carrera musical
El cantante también habló sobre su relación con la religión y explicó que su espiritualidad se fortaleció desde que comenzó su trayectoria artística. “Desde que empecé con la música hace tres años que soy más creyente. Hoy más que nunca siento que una gran parte de mi carrera y de mi día es Dios”, aseguró.
Además, contó que mantiene una costumbre antes de cada presentación. “Siempre rezo, sobre todo antes de subir al escenario. Agradezco, soy muy agradecido, pero también pido bastante, soy medio manguero”, comentó entre risas.
De cantar en una pileta a presentarse ante León XIV
Valentino Merlo nació en Rosario y alcanzó popularidad nacional en 2024, cuando tenía 14 años, después de que se viralizara un video suyo cantando durante una clase de aquagym en el Polideportivo Balneario Saladillo.
Aquella interpretación impulsó su carrera dentro de la cumbia y la música tropical, géneros con los que conquistó seguidores en distintas provincias.
Ahora, el joven artista se prepara para uno de los momentos más significativos de su trayectoria: cantar frente al papa León XIV, en una celebración que reunirá a jóvenes de diferentes lugares del país.