La música y la emoción fueron protagonistas de la última noche de la Fiesta Nacional de la Avicultura

Los shows del cierre de la Fiesta de la Avicultura.

Los shows de la Fiesta Nacional de la Avicultura continuaron este domingo en Crespo con las presentaciones de Runa Kuyay y Maple, dos propuestas musicales que animaron la última jornada de la 32ª edición del evento. Tras la actuación de Juan Manuel Bilat junto a la Orquesta Sinfónica Municipal de Crespo, el escenario recibió a nuevos artistas que ofrecieron diferentes estilos musicales ante el público presente.

La Fiesta Nacional de la Avicultura se transmite en vivo por Elonce, en el marco de su ciclo "Nuestras Fiestas", una propuesta que busca difundir los diferentes eventos provinciales, regionales, culturales, deportivos y artísticos que destacan a Entre Ríos y la región.

Runa Kuyay fue uno de los grupos que protagonizó la jornada. Con sus canciones, la agrupación generó entusiasmo entre los asistentes, que acompañaron la presentación y disfrutaron de una propuesta musical que aportó ritmo y energía al cierre de la celebración.

Runa Kuyay hizo disfrutar al público

La presentación de Runa Kuyay llegó después del espectáculo Entre Ríos en Sinfonía, que reunió a Juan Manuel Bilat, la Orquesta Sinfónica Municipal de Crespo y cantantes invitados, entre ellos María Luz Erazun.

El cambio de propuesta musical permitió que los asistentes disfrutaran de diferentes estilos durante la jornada. Runa Kuyay aportó su repertorio y logró una respuesta entusiasta de quienes se encontraban frente al escenario.

La actuación formó parte de la programación artística preparada para el último día de la fiesta, que combinó espectáculos musicales con las distintas actividades gastronómicas, culturales y recreativas desarrolladas en el predio.

Maple interpretó clásicos del rock internacional

Luego llegó el turno de Maple, la banda crespense que interpretó versiones de reconocidas canciones del rock, con un repertorio que incluyó éxitos de diferentes épocas y grupos internacionales.

Entre los temas elegidos estuvo “Zombie”, de The Cranberries, una de las canciones más conocidas de la agrupación irlandesa. La interpretación formó parte de una selección de clásicos que permitió al público reencontrarse con melodías populares.

Además, Maple reversionó canciones de bandas de los años 80, aportando su propio estilo a composiciones que marcaron distintas generaciones. La propuesta sumó una alternativa de rock a la programación de la última jornada.

Más música en Crespo

Antes de la presentación de Soledad Pastorutti, Los del Gualeyán hicieron vibrar al público de la 32ª Fiesta Nacional de la Avicultura con un repertorio de canciones tradicionales entrerrianas. La agrupación llevó al escenario los sonidos característicos del litoral y logró que los presentes acompañaran sus interpretaciones, coreando temas que forman parte del cancionero popular de la provincia. Su actuación aportó música y tradición a la última noche de la celebración en Crespo.

Por su parte, Juan Manuel Bilat protagonizó una de las propuestas musicales de la jornada con el espectáculo Entre Ríos en Sinfonía, junto a la Orquesta Sinfónica Municipal de Crespo y cantantes invitados. La presentación rindió homenaje al compositor Jorge Méndez y combinó la música popular entrerriana con arreglos orquestales. Además, el acordeonista ofreció su propuesta Gira Revolución, con la que recorrió más de 80 escenarios durante el año y que llevará al Festival Nacional de Folklore de Cosquín el próximo 26 de enero.