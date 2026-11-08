Fiesta Nacional de la Avicultura: Cerutti destacó la producción, la innovación y el trabajo de toda la ciudad

La Fiesta Nacional de la Avicultura vivió este domingo su tercera y última noche en Crespo, con una importante convocatoria de público, una amplia exposición productiva y comercial, y el espectáculo de Soledad Pastorutti como principal atractivo artístico.

En ese marco, el intendente Marcelo Cerutti destacó ante Elonce que la celebración representó mucho más que un encuentro cultural: constituyó una oportunidad para fortalecer la producción, promover inversiones y mostrar el trabajo conjunto de las instituciones de la ciudad.

La 32ª edición se desarrolló desde el viernes 6 hasta el domingo 8 de noviembre en el predio ferial ubicado en la intersección del acceso Presidente Raúl Ricardo Alfonsín y Alemanes del Volga. Durante las tres jornadas, la propuesta reunió a empresas avícolas, fabricantes de maquinaria, emprendedores, comerciantes, instituciones deportivas y artistas de distintos puntos de la región.

Elonce transmitió en vivo las noches de la Fiesta Nacional de la Avicultura, en el marco de su ciclo Nuestras Fiestas, una propuesta destinada a difundir celebraciones provinciales, regionales, culturales y artísticas que forman parte de la identidad entrerriana.

Una multitud acompañó el cierre de la Fiesta Nacional de la Avicultura

Durante la cobertura del cierre, Cerutti recorrió los principales aspectos del evento y explicó su importancia para la economía local. La última jornada estuvo marcada por una importante presencia de visitantes, que comenzaron a recorrer el predio desde las primeras horas de la tarde.

Los distintos espacios comerciales, gastronómicos y productivos recibieron público mientras crecía la expectativa por la presentación de Soledad Pastorutti. “Hoy tenemos una hermosa noche. En esta tercera jornada nos acompañó mucho el tiempo y también la artista que viene. Estamos con Soledad y, desde temprano, comenzó a recorrer el predio mucha gente. Ya está bastante colmado y todavía hay personas por ingresar”, expresó Cerutti.

El intendente celebró la convocatoria y remarcó que la participación de las familias y los visitantes representaba uno de los principales objetivos de la organización. “Realmente hay que celebrar toda esta movida, porque es para lo que hacemos la fiesta”, sostuvo.

La programación artística también incluyó las actuaciones de Turf durante el viernes y El Polaco el sábado. Esa variedad de estilos musicales permitió ofrecer propuestas para diferentes públicos, que se sumaron a las actividades desarrolladas en los espacios de exposición.

Una fiesta que combina producción, comercio y entretenimiento

Cerutti explicó que la organización del predio respondió a la necesidad de integrar las distintas actividades económicas y culturales que caracterizan a Crespo. En ese sentido, destacó que la exposición avícola mantuvo un lugar central dentro de la celebración. “Tenemos que recordar que, al ser la Fiesta Nacional de la Avicultura, respetamos mucho lo que tiene que ver con el productor avícola. Hay un pabellón especial para todo lo relacionado con la producción, donde participan empresas de primer nivel del país y de Brasil”, señaló.

Según explicó, ese espacio permitió que los productores conocieran nuevas tecnologías, equipamientos y herramientas destinadas a mejorar sus actividades. La exposición también incluyó maquinaria agrícola y propuestas comerciales vinculadas con otros sectores productivos.

“Después tenemos todo un sector de maquinaria y exposición comercial, con cuestiones ligadas a la agricultura, que también tiene mucha relación con la avicultura. Participan comercios de Crespo, Paraná y la zona, además de emprendedores que llegan desde distintos lugares de la provincia”, detalló.

El protagonismo de los clubes y las instituciones de Crespo

Uno de los aspectos que Cerutti consideró fundamentales fue la participación de las instituciones deportivas locales en la organización de los espacios gastronómicos.

El intendente explicó que los clubes de Crespo estuvieron a cargo de los puestos de comidas y que los ingresos generados quedaron para las propias instituciones, lo que convirtió a la celebración en una oportunidad para fortalecer sus actividades. “Hay una característica de esta fiesta: los sectores gastronómicos los manejan los clubes de la ciudad. Ellos los organizan y los ingresos también quedan para ellos. Eso hace que Crespo la viva en conjunto”, destacó.

En esa línea, remarcó el carácter colectivo del encuentro. “Es realmente una fiesta de todos, porque está la producción, el trabajo de los clubes, los emprendedores, los comerciantes y nuestra cultura con la música”, afirmó.

La propuesta también incluyó un escenario joven, destinado a músicos y agrupaciones de Crespo y localidades cercanas. Cerutti valoró especialmente ese espacio porque permitió que artistas emergentes compartieran su trabajo con el público.

“Es una fiesta, pero también es un paseo para disfrutar”

El intendente sostuvo que la Fiesta Nacional de la Avicultura había logrado consolidarse como una propuesta integral, donde los espectáculos musicales convivieron con la gastronomía, las exposiciones y las actividades comerciales. “Tenemos un escenario joven donde se presentan artistas locales y de la zona. Es darles la oportunidad a estos grupos para que se presenten”, explicó.

También destacó la diversidad de la programación del escenario principal, que reunió a Turf, El Polaco y Soledad Pastorutti durante las tres jornadas. “Yo decía en los días previos que esto pasa a ser una fiesta, pero también es como un paseo. Uno puede venir, pasar un buen rato, mirar muchas cosas, disfrutar de la gastronomía y terminar viendo un muy buen espectáculo”, expresó.

La importancia de la avicultura para la economía regional

Más allá de la convocatoria, Cerutti puso especial énfasis en el peso económico de la actividad avícola y su vinculación con otras cadenas productivas de Entre Ríos.

El jefe comunal recordó que el gobernador Rogelio Frigerio había participado de la jornada inaugural y destacó el respaldo provincial a las iniciativas relacionadas con la producción y la innovación. “Es una forma de apoyar a la producción, a la innovación y al emprendedurismo que hay en esta ciudad y en la zona. Es uno de los pilares de la economía de la provincia”, manifestó.

En ese contexto, Cerutti señaló que, según los datos que mencionó durante la entrevista, Crespo y su región aportan cerca del 25% de los huevos consumidos en Argentina. También hizo referencia al protagonismo entrerriano en la actividad avícola nacional.

“Necesitamos hacer esta fiesta para darle espacio al productor y a toda esta cadena de valor, que es la que nos hace funcionar como ciudad y como zona”, enfatizó.

Educación tecnológica e innovación para acompañar el crecimiento

Otro de los ejes de la entrevista fue la necesidad de vincular el desarrollo agroindustrial con la capacitación de los jóvenes y la incorporación de nuevas tecnologías.

Cerutti explicó que la expansión de la actividad productiva generó una demanda creciente de trabajadores especializados, tanto en los establecimientos agropecuarios como en las industrias y empresas de servicios. “No es solamente el trabajo del campo, sino toda la inversión y la innovación que tiene. Esa innovación también tenemos que acompañarla desde la ciudad, por ejemplo, con educación”, sostuvo.

El intendente mencionó que Crespo había incorporado propuestas de formación vinculadas con programación, mecatrónica, mantenimiento industrial y economía del conocimiento. “Necesitamos que los chicos se preparen, que estudien programación y todo lo relacionado con la economía del conocimiento. La agricultura crece tanto que necesita una parte de servicios muy importante para funcionar”, explicó.

Inversiones, parque industrial y beneficios impositivos

El mandatario municipal vinculó esa demanda tecnológica con el desarrollo del parque industrial de Crespo, al considerar que el crecimiento agroindustrial impulsa nuevas actividades económicas. “Eso tracciona mucho y nosotros, desde la gestión, tenemos que apoyar continuamente ese desarrollo”, expresó.

En ese sentido, mencionó herramientas provinciales como el Régimen de Incentivo a las Nuevas Inversiones (RINI), los créditos destinados a proyectos productivos y las exenciones impositivas municipales.

Cerutti explicó que el municipio acompañó esas iniciativas mediante beneficios tributarios para empresas que accedieron al régimen provincial y para emprendimientos vinculados con la economía del conocimiento. “Tenemos exenciones impositivas para quienes adquieren un RINI y también para las empresas de economía del conocimiento que se instalan en la ciudad. Es una manera de darles una mano”, señaló.

Caminos rurales y cooperación con comunas y juntas de gobierno

El intendente también abordó la importancia de mantener en condiciones la red vial rural, especialmente para facilitar el traslado de la producción agropecuaria. Cerutti valoró la legislación provincial sobre consorcios camineros y destacó el trabajo conjunto que Crespo desarrolló con las juntas de gobierno y comunas de su microrregión.

“Para quienes estamos en el interior, esto ayuda mucho. Podemos trabajar juntos para hacer un buen mantenimiento de la red vial y de los caminos rurales, que es algo que nos preocupa y nos ocupa”, explicó.

Según indicó, el consorcio caminero integrado por Crespo y las localidades de la microrregión es el más grande de Entre Ríos y permitió avanzar en tareas coordinadas de mantenimiento. “Tenemos que procurar que el productor pueda contar con caminos en buen estado. Es un compromiso con la producción”, remarcó.

Cerutti destacó el trabajo conjunto para impulsar la producción

Sobre el final de la entrevista, el intendente vinculó las políticas de infraestructura, educación e incentivos económicos con una misma estrategia de desarrollo regional. “Es una definición que también tiene el gobernador: no tenemos que ser un estorbo para la producción, sino que tenemos que promoverla”, sostuvo.

Cerutti agradeció la presencia de Elonce y el acompañamiento de los visitantes durante las tres jornadas. “Gracias a ustedes por estar. Tuvimos una hermosa fiesta”, concluyó.

De esta manera, la 32ª Fiesta Nacional de la Avicultura cerró una nueva edición que combinó espectáculos, actividad comercial, innovación tecnológica y participación institucional. Para el intendente, el encuentro volvió a demostrar la importancia de una celebración que representa la identidad productiva de Crespo y su vínculo con toda la región.