Milei ante León XIV: “Su visita trasciende las diferencias y nos tiene que unir a los argentinos”

El presidente Javier Milei recibió al papa León XIV en el Palacio Libertad y destacó la presencia de dirigentes de distintos sectores políticos. Durante su discurso, llamó a la unidad nacional, recordó al papa Francisco y le pidió al pontífice que rezara por Argentina.
El presidente Javier Milei brindó un discurso en el Palacio Libertad durante la visita del papa León XIV a la Argentina, donde destacó la importancia de superar las diferencias políticas, convocó a la unidad nacional y recordó la figura del papa Francisco.
El mandatario encabezó el acto de bienvenida al pontífice, quien llegó este domingo al país y permanecerá hasta el 11 de noviembre. “Es un profundo honor para mí recibir al papa León XIV”, expresó Milei al comenzar su intervención ante representantes del cuerpo diplomático, miembros del Episcopado argentino, autoridades judiciales y dirigentes políticos.
El jefe de Estado destacó que la presencia del líder de la Iglesia católica representaba una oportunidad de encuentro para toda la sociedad. “Hoy comienzan jornadas de gran alegría y reflexión nacional para los católicos, quienes profesan otras religiones, los argentinos no creyentes y quienes vinieron de otros países para participar de la visita”, sostuvo.
Milei destacó la presencia de dirigentes de todo el arco político
Durante su discurso, Milei hizo especial hincapié en la presencia de representantes de diferentes espacios políticos y consideró que la visita del pontífice permitía dejar de lado las divisiones. “Me alegra ver a todo el arco político aquí, demostrando que hay motivos y ocasiones que van más allá de nuestras diferencias”, manifestó el Presidente.
En ese sentido, remarcó la importancia de la fe y sostuvo que la llegada de León XIV debía convertirse en una oportunidad para fortalecer los vínculos entre los argentinos. “Es mucho más lo que nos une que lo que nos separa”, enfatizó.
El recuerdo de Milei al papa Francisco
Uno de los momentos centrales del discurso estuvo dedicado a Jorge Bergoglio, el papa Francisco, a quien Milei definió como una figura fundamental de la historia argentina. “Quiero comenzar recordando a nuestro querido Jorge Bergoglio, el papa Francisco. Sin lugar a dudas, el argentino más importante de la historia y el primer Papa latinoamericano”, expresó.
El mandatario reconoció el impacto que provocó su fallecimiento y destacó su influencia más allá de las creencias religiosas. “Su partida dejó un vacío enorme en todo nuestro pueblo, tanto para sus fieles como para quienes no pertenecen a la Iglesia”, señaló.
También recordó su vínculo personal con Francisco y lo describió como “una figura excepcional, que nos inspiró a todos, independientemente del credo. Una persona de inmensa generosidad que tuve el honor de conocer de primera mano”.
“Francisco no es solo inmortal en los cielos, sino también en la tierra”
Milei profundizó su homenaje al pontífice argentino y destacó que su legado permanecerá vigente. “Él ya no está físicamente con nosotros y, sin embargo, tenemos el consuelo de que seguirá presente por el resto de nuestras vidas. Y quienes creemos en la vida eterna, no lo dudamos”, manifestó.
“Francisco no es solo inmortal en los cielos, sino también en la tierra. Como alguien alguna vez dijo, la inmortalidad es una vida que sigue hablándonos después de la muerte”, añadió.
Finalmente, el Presidente agradeció la presencia de León XIV y le formuló un pedido especial: “Santidad, gracias por venir, y quiero pedirle únicamente que rece por la Argentina, como hacemos nosotros”.
La ceremonia formó parte de las actividades oficiales previstas durante la visita del papa León XIV, que continuará con una agenda religiosa e institucional hasta el miércoles 11 de noviembre.