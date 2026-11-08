Un grupo de monjas viajaba en camioneta para ver al Papa, rompieron un neumático y volcaron

Un grupo de monjas que viajaba hacia Luján para participar de las actividades por la visita del papa León XIV protagonizó un siniestro vial este domingo. La camioneta en la que se trasladaban volcó en medio de la ruta y generó un operativo de emergencia.

El hecho ocurrió sobre la Ruta Nacional 188, a la altura del kilómetro 238, en jurisdicción de General Pinto, provincia de Buenos Aires. Según el parte de la Zona Vial Operativa VIII de Junín, el accidente se produjo por la rotura de uno de los neumáticos, lo que provocó que la conductora perdiera el control de la Renault Kangoo y terminara volcando sobre la calzada.

Cómo fue el accidente de las cinco religiosas

La camioneta era conducida por Silvia Susana Berronda, de 52 años, quien viajaba acompañada por otras cuatro religiosas: Azucena Anabel Gonzales, Sandra Noemí Fernández, Silvia Daniela Espinoza y María Elena Almada Orue.

A pesar de la magnitud del vuelco, las cinco ocupantes lograron salir del vehículo por sus propios medios. Las primeras evaluaciones médicas indicaron que todas sufrieron politraumatismos, aunque ninguna presentaba heridas de gravedad.

Sin embargo, dos de las pasajeras debieron ser trasladadas a un centro de salud para recibir atención médica. Una de ellas tenía un corte y la otra también fue derivada para ser examinada por una lesión similar.

En el lugar trabajaron efectivos policiales de Coronel Granada y del Destacamento Vial de General Pinto, quienes organizaron un operativo de tránsito asistido mientras se desarrollaban las tareas correspondientes.

Las actuaciones quedaron a cargo del Destacamento de Coronel Granada, con intervención de la UFI descentralizada de General Pinto.

Viajaban para participar de la misa del Papa en Luján

Las religiosas se dirigían a Luján para participar de las actividades previstas por la visita del papa León XIV. El pontífice tiene programada una misa frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján el miércoles 11 de noviembre, a las 10, en uno de los encuentros religiosos centrales de su estadía en la Argentina.