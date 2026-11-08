Papa León en Argentina: con homenaje a San Martín, completó la primera actividad oficial en el país

El papa León XIV llegó este domingo a la Plaza San Martín, en la ciudad de Buenos Aires, para rendir homenaje al General José de San Martín y a los Ejércitos de la Independencia. Se trató de su primera actividad oficial tras arribar al país y marcó el inicio de su agenda institucional en la Argentina.

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El pontífice participó de una ceremonia protocolar frente al monumento al Libertador, en un acto que combinó honores militares y símbolos patrios. Durante el homenaje, se realizó una ofrenda floral en reconocimiento a la figura de San Martín, considerado uno de los principales próceres de la independencia sudamericana.

La actividad contó con la presencia del canciller Pablo Quirno, quien acompañó al Papa durante la ceremonia. También se escucharon los acordes del Himno Nacional Argentino, en un momento de especial significado para el comienzo de la visita.

El papa León XIV Visitó el "Monumento al Gral. San Martín y a los Ejércitos de la Independencia"

El homenaje al Libertador, antes del encuentro con Milei

La elección de la Plaza San Martín como primera parada oficial tuvo un fuerte valor simbólico. El homenaje permitió destacar la figura del prócer argentino y su papel en los procesos de independencia de la región.

Luego de la ceremonia, León XIV continuó con su agenda institucional y se trasladó a la Casa Rosada, donde tenía previsto reunirse con el presidente Javier Milei.

El encuentro entre el mandatario y el jefe de la Iglesia católica constituye uno de los compromisos centrales de la primera jornada de la visita, que se extenderá hasta el miércoles 11 de noviembre.

La llegada de León XIV representa el regreso de un Papa a la Argentina después de 39 años, desde la visita de Juan Pablo II en abril de 1987.