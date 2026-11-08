Mariano Werner terminó cuarto en La Plata y sigue en carrera por el título del TC Pick Up

Mariano Werner fue cuarto en La Plata y pelea por el TC Pick Up.

Mariano Werner terminó cuarto en la final del TC Pick Up en La Plata y mantiene sus posibilidades de luchar por el campeonato de la categoría. El piloto entrerriano completó una nueva presentación en el autódromo Roberto José Mouras, donde se disputó la penúltima fecha de la Copa Coronación 2026.

El representante de Paraná consiguió ubicarse entre los cinco mejores de la competencia, que tuvo como ganador a Agustín Canapino. Con este resultado, Werner suma 108,5 puntos y ocupa el cuarto lugar del campeonato, a 27 unidades del líder, cuando resta una fecha para conocer al campeón.

La carrera se desarrolló sobre 20 vueltas y tuvo un dominio absoluto de Canapino, quien logró imponerse de principio a fin. El actual campeón completó un fin de semana perfecto, después de quedarse con la pole position, ganar la serie única y conquistar la final, según informó Carburando.

💣 Así fue el sobrepaso de Werner a Dianda en la Final de la 10ª fecha de TC Pick Up en La Plata. 📌 El Zorro de Paraná se ubicó 4° y se acerca al trío de punta. https://t.co/PaWzNUclGX — SoloTC (@solotcOK) November 8, 2026

Werner, entre los cuatro candidatos al campeonato

El cuarto puesto conseguido en La Plata mantiene a Mariano Werner dentro del grupo de pilotos que llegarán con posibilidades de consagrarse en la última fecha de la temporada.

Canapino encabeza la Copa Coronación con 135,5 puntos, seguido por Otto Fritzler, que acumula 126. Hernán Palazzo se ubica tercero con 120 unidades, mientras que Werner aparece cuarto con 108,5.

De esta manera, el piloto paranaense deberá descontar la diferencia con sus rivales en la última competencia. Su continuidad en la pelea por el campeonato dependerá de los resultados que se registren durante el fin de semana decisivo.

Canapino ganó y se afianzó como líder

La final tuvo a Canapino como principal protagonista. Al volante de la Chevrolet S10 del equipo Canning Motorsport, el piloto dominó las 20 vueltas y consiguió una victoria que lo posiciona favorablemente para defender el título.

Hernán Palazzo fue su principal perseguidor y terminó en el segundo puesto, mientras que Otto Fritzler completó el podio. Detrás se ubicaron Mariano Werner y Tomás Abdala, quienes cerraron las primeras cinco posiciones.

La definición del TC Pick Up se disputará el 12 y 13 de diciembre, cuando los cuatro aspirantes buscarán quedarse con la Copa Coronación 2026. Werner llegará a esa instancia con el objetivo de descontar puntos y mantener sus aspiraciones de alcanzar el campeonato.