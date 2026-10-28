Turismo Carretera: Canapino cambió de motorista y eligió a un entrerriano campeón del TC Pista

A falta de dos fechas para el cierre del Turismo Carretera, Agustín Canapino confirmó la salida de Martín Costanzo y sumó al entrerriano Próspero Bonelli como nuevo motorista. El preparador de Concepción del Uruguay estará a cargo del impulsor del Chevrolet Camaro.
Agustín Canapino cambió de motorista cuando restaban apenas dos fechas para finalizar el campeonato de Turismo Carretera. El piloto de Arrecifes anunció la desvinculación de Martín Costanzo y confirmó la incorporación del entrerriano Próspero Bonelli, quien tendrá la responsabilidad de preparar el motor de su Chevrolet Camaro en la definición de la Copa de Oro.
La decisión se conoció después de la competencia disputada en Rosario y representó una modificación importante dentro del Canning Motorsports. Costanzo había acompañado al arrecifeño durante la conquista del campeonato de 2025 y en siete victorias obtenidas durante su trabajo conjunto.
A través de sus redes sociales, Canapino comunicó la finalización del vínculo profesional. "Quiero comunicar, junto al Canning Motorsports, que ha finalizado nuestra etapa de trabajo junto a Martín Costanzo como motorista. Agradezco a Martín y a todo su equipo por el trabajo, la dedicación y el compromiso durante este tiempo, así como también por todo lo que hemos compartido y logrado juntos", expresó.
Próspero Bonelli, el entrerriano elegido por Canapino
El reemplazante será Próspero Bonelli, reconocido preparador de motores nacido en Concepción del Uruguay, quien cuenta con una extensa trayectoria en el automovilismo argentino, tanto como piloto como en el trabajo técnico de los equipos.
"La verdad que contento que nos hayan elegido, que se hayan fijado en nosotros. El motor está listo, esta semana terminaremos unos detalles y luego se roleará en el taller del Canning para ver cómo estamos", manifestó Bonelli, conocido en el ambiente automovilístico como "Pope".
El entrerriano explicó que dispone de dos impulsores en su taller y que Canapino utilizará el mismo motor que empleó Josito Di Palma durante la temporada 2025. El objetivo será ponerlo a punto para la próxima competencia del Turismo Carretera, que se disputará en Río Cuarto.
La trayectoria de Bonelli como piloto y campeón
Próspero Bonelli comenzó su vínculo con el automovilismo desde muy joven, siguiendo los pasos de su padre. Sus primeras experiencias fueron en el karting, disciplina en la que consiguió varios campeonatos provinciales antes de incorporarse a las categorías de monopostos.
En 1997 se consagró campeón de la Fórmula Entrerriana y posteriormente continuó su carrera en las divisionales fiscalizadas por la Asociación Corredores Turismo Carretera (ACTC). Su mayor conquista deportiva llegó en 2007, cuando obtuvo el campeonato del TC Pista con un Ford Falcon preparado por su propia estructura.
Aquella temporada logró cinco victorias y protagonizó una definición ajustada frente a Juan Marcos Angelini, que se resolvió a su favor en Buenos Aires. El campeonato le permitió ascender al Turismo Carretera, donde debutó en 2008.
Sus números en el Turismo Carretera
Durante su participación en la máxima categoría del automovilismo argentino, Bonelli disputó 185 competencias entre 2008 y 2019. En ese período consiguió dos triunfos en series, una pole position y un podio.
Su mejor resultado en una final fue el tercer puesto alcanzado en San Luis durante 2011, mientras que su única pole position llegó en Buenos Aires, en 2010. Aunque no consiguió ganar una final, se destacó por desarrollar simultáneamente sus tareas como piloto y preparador.
Su última temporada completa en el Turismo Carretera fue en 2019. Posteriormente, las dificultades presupuestarias llevaron a la familia Bonelli a concentrar sus esfuerzos deportivos en el automóvil de Nicolás, hermano de Próspero.
Desde entonces, el entrerriano profundizó su actividad como motorista, aunque en 2023 regresó de manera excepcional a la competición para disputar una fecha del TC Pista en Concepción del Uruguay.
Los pilotos que utilizan motores preparados por Bonelli
Actualmente, el taller familiar de Concepción del Uruguay trabaja en la preparación de motores para diferentes protagonistas del Turismo Carretera. Entre ellos se encuentran Nicolás Bonelli, Emiliano Spataro, Jeremías Scialchi y Juan Bautista De Benedictis.
Uno de los resultados más destacados de la temporada fueron los dos podios conseguidos por Nicolás Bonelli, quien terminó segundo en Posadas y Paraná al volante de su Ford Mustang.
Con la incorporación de Canapino, el preparador entrerriano sumó una nueva responsabilidad en una instancia decisiva del campeonato. Su trabajo estará enfocado en lograr el rendimiento necesario para que el Chevrolet Camaro pueda competir en las últimas dos fechas de la Copa de Oro.
El estreno de esta nueva sociedad deportiva está previsto para la próxima competencia en Río Cuarto, donde Canapino buscará mantenerse entre los protagonistas de la definición del Turismo Carretera.