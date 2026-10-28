Acoso callejero en Paraná: un abogado explicó cuándo es abuso sexual y cómo denunciar

El acoso callejero en Paraná volvió a generar preocupación tras las denuncias de mujeres que relataron situaciones de hostigamiento y contactos físicos no consentidos en espacios públicos. Ante estos episodios, el abogado Juan Brondo explicó las diferencias legales entre el acoso y el abuso sexual, las posibles sanciones y los procedimientos para presentar una denuncia.

Durante una entrevista con Elonce, el profesional señaló que es necesario distinguir las conductas verbales de aquellas que implican contacto físico de naturaleza sexual. Esta diferencia determina el tipo de intervención judicial y las consecuencias que puede enfrentar la persona denunciada.

Brondo indicó que el acoso callejero puede manifestarse mediante gestos obscenos, comentarios de contenido sexual o expresiones desagradables. Sin embargo, advirtió que la situación adquiere otra gravedad cuando se producen contactos físicos no consentidos.

Cuál es la diferencia entre acoso callejero y abuso sexual

El abogado explicó que determinadas conductas de acoso pueden abordarse mediante mecanismos de protección previstos en la legislación sobre violencia contra las mujeres, mientras que los contactos físicos de naturaleza sexual pueden configurar delitos contemplados en el Código Penal.

"Cuando hablamos de una conducta que traspasa lo meramente verbal y comienza a haber roces físicos o tocamientos, estamos en presencia de un abuso simple o, en algunos casos, de tentativas de abuso simple en la calle", sostuvo Brondo.

En ese sentido, señaló que las situaciones de violencia que no constituyen delitos penales pueden dar lugar a intervenciones de los juzgados de familia. Por el contrario, cuando se denuncia un posible abuso sexual, corresponde la actuación de la Justicia penal.

Qué deben hacer las víctimas ante un abuso en la vía pública

Uno de los aspectos centrales de la entrevista fue la importancia de denunciar incluso cuando el contacto físico haya sido breve. Brondo advirtió que muchas mujeres consideran que un episodio de pocos segundos no tendrá consecuencias judiciales, pero remarcó que esa percepción no debe impedirles acudir a las autoridades.

"Muchas personas piensan que por un contacto efímero, fugaz, el derecho no va a tener mucho interés o los operadores judiciales tampoco. Y no es así", afirmó.

El abogado sostuvo que estos episodios afectan la seguridad de las mujeres en los espacios públicos. Por ese motivo, recomendó acudir a una dependencia policial o directamente al Ministerio Público Fiscal.

"Yo aconsejo a las víctimas que, por más que sea engorroso o problemático, asistan a una comisaría o al Ministerio Público Fiscal y hagan la denuncia correspondiente, sin miedo, sin vergüenza", expresó.

Qué penas pueden corresponder por abuso sexual simple

Durante la entrevista, Brondo también fue consultado sobre las consecuencias penales que puede enfrentar una persona denunciada por tocamientos de naturaleza sexual en la vía pública.

El profesional diferenció el abuso sexual simple de otras figuras de mayor gravedad, como el abuso sexual gravemente ultrajante y el abuso sexual con acceso carnal. Al referirse a la primera categoría, mencionó que la escala penal puede ir desde los seis meses hasta los cuatro años de prisión.

"El mínimo del delito de abuso simple, si mal no recuerdo, es aproximadamente seis meses y el máximo puede llegar a cuatro años", señaló.

Asimismo, explicó que, cuando una persona no registra antecedentes penales, una eventual condena no necesariamente implica el cumplimiento efectivo de una pena de prisión. No obstante, aclaró que eso no elimina la obligación de investigar los hechos denunciados.

¿Se puede denunciar un abuso sin tener fotografías o videos?

Otra de las inquietudes abordadas fue la posibilidad de iniciar una investigación cuando la víctima no cuenta con registros audiovisuales, fotografías u otras pruebas materiales del episodio.

Brondo explicó que la ausencia de esos elementos no impide realizar una denuncia ni determina que el hecho no pueda investigarse. En particular, destacó la importancia del relato de la persona afectada como punto de partida de la actuación judicial. "El engranaje de la Justicia se pone en funcionamiento con la mera denuncia o el testimonio de la propia víctima, que es lo importante", afirmó.

El abogado precisó que posteriormente corresponde al Ministerio Público Fiscal determinar las medidas de investigación necesarias para esclarecer lo ocurrido. También mencionó que pueden resultar relevantes los testimonios de otras personas y los elementos que permitan reconstruir las circunstancias del hecho.

La importancia del testimonio de las mujeres

El profesional reconoció que denunciar situaciones de violencia sexual puede resultar difícil, especialmente cuando las víctimas temen ser cuestionadas o responsabilizadas por lo ocurrido.

Durante la entrevista se hizo referencia a los temores que algunas mujeres manifestaron respecto de posibles cuestionamientos sobre su vestimenta o comportamiento al momento de sufrir una agresión.

Frente a esas preocupaciones, Brondo insistió en la necesidad de garantizar el acceso a la Justicia y brindar información sobre los derechos de las personas denunciantes durante el proceso. "Me parece muy importante que mínimamente se le informe a la víctima de sus facultades en el proceso", manifestó.

Advierten sobre conductas reiteradas de acoso

Brondo también señaló que algunas situaciones de acoso no constituyen hechos aislados, sino que pueden formar parte de comportamientos reiterados contra distintas víctimas.

En ese contexto, destacó que las denuncias permiten poner en conocimiento de las autoridades episodios que, de otra manera, podrían permanecer invisibilizados. Consideró que la intervención judicial resulta importante para prevenir nuevas situaciones de violencia.

"Muchos de estos sujetos que tienen esta actitud en la calle reiteran sus comportamientos. No lo cometen una sola vez, sino que van por la calle buscando víctimas desprevenidas", sostuvo. El abogado remarcó que esa reiteración vuelve especialmente importante la investigación de las denuncias, ya que una misma persona podría haber protagonizado distintos episodios.

El acoso también puede ocurrir en ámbitos laborales

Durante el diálogo, el profesional amplió el análisis a otras formas de violencia que pueden producirse fuera de la vía pública, particularmente en los espacios de trabajo.

Señaló que existen situaciones de acoso y hostigamiento laboral que afectan a las mujeres y que, en determinadas instituciones, pueden ser minimizadas o consideradas parte de prácticas habituales.

"La violencia machista sigue presente en muchísimos establecimientos, lugares de la sociedad, y en algunas instituciones se minimiza, lamentablemente", advirtió.

Finalmente, Brondo insistió en que las mujeres que atraviesan situaciones de acoso o abuso deben conocer sus derechos y las vías disponibles para solicitar intervención. Ante los episodios denunciados en Paraná, consideró fundamental que las víctimas puedan acudir a la Justicia y que los hechos sean investigados.