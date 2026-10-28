La AFA anunció un homenaje por la muerte de la madre de Lionel Scaloni: habrá un minuto de silencio

La AFA anunció un homenaje por la muerte de Eulalia Marzetti, la madre de Lionel Scaloni, quien falleció este miércoles a los 74 años en Pujato, provincia de Santa Fe. La Asociación del Fútbol Argentino dispuso que se realice un minuto de silencio en los partidos del próximo fin de semana, como muestra de acompañamiento al entrenador de la Selección argentina y su familia.

La decisión fue comunicada oficialmente por la entidad que preside Claudio Tapia, luego de conocerse el fallecimiento de Marzetti, quien atravesaba problemas de salud desde hacía varios años. La mujer residía en Pujato junto a su marido, Ángel, y era una figura reconocida en la comunidad.

El homenaje se realizará en una jornada que incluirá encuentros decisivos de las categorías de ascenso y partidos importantes del Torneo Clausura, entre ellos el Superclásico.

El comunicado de la AFA por la muerte de Eulalia Marzetti

A través de su boletín oficial, la Asociación del Fútbol Argentino expresó sus condolencias y confirmó la medida que se aplicará durante los encuentros del fin de semana.

“En este momento de profundo dolor, la Asociación del Fútbol Argentino acompaña a Lionel Scaloni, a sus familiares y seres queridos, haciéndoles llegar sus más sinceras condolencias y elevando una oración por su eterno descanso”, señaló el comunicado.

La disposición establece que se guarde un minuto de silencio antes del inicio de los partidos, en reconocimiento a la madre del entrenador que condujo a la Selección argentina a la conquista del Mundial de Qatar 2022.

El emotivo mensaje a Scaloni

El presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, también se expresó públicamente tras conocerse la noticia y le dedicó unas palabras al director técnico.

“Gringo querido, todo un país te abraza a vos y a tu familia en este difícil momento por la partida de tu mamá”, escribió en sus redes sociales.

El dirigente completó su mensaje con una expresión de afecto y acompañamiento: “Mis más sinceras condolencias. Te quiero mucho y acá estamos para acompañarte. Que en paz descanse Eulalia Marzetti”.

Quién era Eulalia Marzetti, la madre de Lionel Scaloni

Eulalia Marzetti tenía 74 años y vivía en Pujato, la localidad santafesina donde nació y creció Lionel Scaloni. Allí había desarrollado parte de su actividad laboral como jueza de paz.

#ProfundoDolor La Asociación del Fútbol Argentino toda, con su Presidente Claudio Tapia a la cabeza, le envía sus condolencias a nuestro entrenador Lionel Scaloni y toda su familia por el fallecimiento de su madre, Eulalia Marzetti. El abrazo fraternal de todos los argentinos para el gringo y sus seres queridos en este difícil momento. ¡Mucha fuerza! 🙏🏼 — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) October 28, 2026

Junto a su marido, Ángel “Chiche” Scaloni, formó una familia con tres hijos: Lionel, Mauro y Corina. Esta última es conocida por su emprendimiento gastronómico Scala Bakery, ubicado en Funes.

La mujer atravesaba problemas de salud desde hacía aproximadamente cinco años, una situación que el propio entrenador había mencionado públicamente en distintas oportunidades.

Las palabras de Scaloni sobre la enfermedad de su madre

En octubre de 2021, después de una victoria de Argentina frente a Perú por las Eliminatorias Sudamericanas, Lionel Scaloni había reconocido que atravesaba un momento personal difícil debido a la salud de su madre.

“No estoy para pensar en el Mundial”, expresó entonces, cuando todavía faltaba más de un año para la Copa del Mundo de Qatar 2022.

Meses antes, después de la consagración de Argentina en la Copa América de 2021 frente a Brasil, en el estadio Maracaná, el entrenador también había recordado a su madre durante los festejos.

“Se lo quiero dedicar a mi vieja, que hace unos días tuvo un problema bastante grave y la está peleando”, manifestó en aquella oportunidad.

Las declaraciones reflejaron la importancia de Marzetti en la vida del entrenador, quien había compartido públicamente su preocupación por la salud de su madre mientras conducía a la Selección argentina.