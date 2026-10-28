La visita del Papa modificará el Torneo Clausura: la última fecha se jugará entre semana

La última fecha de la fase regular del Torneo Clausura se adelantará y se disputará entre el miércoles 4 y el viernes 6 de noviembre. La modificación responde a las restricciones de seguridad previstas por la visita del papa León XIV a la Argentina.

El cronograma definitivo, con los días y horarios de cada encuentro, se conocerá este jueves 29 de octubre, después de la reunión del Comité Ejecutivo de la Liga Profesional. El cambio permitirá completar la jornada antes del inicio de las principales actividades del Pontífice.

La reprogramación también alcanzará a la Primera Nacional. La final por el primer ascenso y el comienzo del Reducido se trasladarán al fin de semana del sábado 14 y domingo 15 de noviembre.

Las restricciones para los operativos de seguridad

La Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (Aprevide), encargada de los operativos en la provincia de Buenos Aires, informó que no prestará servicios entre el viernes 6 y el miércoles 11 de noviembre.

Por su parte, el Comité de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires tampoco dispondrá de efectivos para espectáculos futbolísticos hasta el martes 10 inclusive. Estas limitaciones obligaron a reorganizar el cierre de la primera etapa del Torneo Clausura.

La visita papal está prevista entre el domingo 8 y el miércoles 11 de noviembre, con actividades multitudinarias en Buenos Aires, Córdoba y Luján. Los encuentros demandarán la concentración de recursos policiales para sus respectivos operativos.

Cómo cambia la definición de la Primera Nacional

En la segunda categoría, la final por el primer ascenso y la apertura del Reducido se postergarán una semana. Ambas instancias pasarán al fin de semana del 14 y 15 de noviembre.

El desplazamiento también modificará el tramo final del torneo, que entrega dos ascensos a la Liga Profesional. La definición por la segunda plaza quedará prevista para el sábado 19 de diciembre.

Mientras la Primera Nacional extenderá su calendario, el Torneo Clausura anticipará el cierre de su fase regular. La distribución de los partidos entre el 4 y el 6 de noviembre quedará detallada en la programación que se anunciará tras la reunión de este jueves.