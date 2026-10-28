El avance de los camalotes transforma el paisaje de la costa de Paraná en plena creciente

El río Paraná alcanzó los 4,21 metros frente a la capital entrerriana y registró una suba de 42 centímetros durante la última semana. La creciente comenzó a modificar el paisaje costero, con una importante acumulación de camalotes que avanzan sobre distintos sectores de la ribera. Mientras tanto, las proyecciones del Instituto Nacional del Agua (INA) anticipan que el nivel continuará aumentando durante los primeros días de noviembre.

Un equipo de Elonce recorrió la zona costera de Paraná para mostrar el avance del agua y la presencia de vegetación flotante arrastrada por la corriente. Durante la cobertura, también visitó la draga 402 Entre Ríos, una embarcación ubicada detrás de Sala Mayo, donde se encuentra una escala hidrométrica utilizada para controlar la altura del río.

Según la última actualización de Prefectura Naval Argentina, correspondiente a este miércoles, el nivel del Paraná se ubicó en 4,21 metros, todavía por debajo de la marca de alerta establecida en 4,70 metros para el puerto de la ciudad. Sin embargo, la tendencia ascendente mantiene la atención sobre la evolución de la creciente.

Camalotes en la costa de Paraná por la creciente

Uno de los cambios más visibles en el paisaje fue la llegada de grandes cantidades de camalotes, que se desplazan con la corriente y comienzan a concentrarse en sectores próximos a la costa.

Durante la recorrida de Elonce se observaron acumulaciones de vegetación flotante alrededor de la draga 402 Entre Ríos, donde el avance del agua también quedó reflejado en la escala de medición.

El río Paraná llegó a 4,21 metros y anticipan otra suba

La presencia de camalotes acompaña el incremento del caudal del río y constituye una de las manifestaciones visibles de la creciente. En las imágenes registradas durante la cobertura se pudo apreciar cómo la vegetación se aproxima a las embarcaciones y a diferentes sectores de la ribera.

Cómo se mide la altura del río Paraná

Para mostrar cómo se obtiene el registro diario del río, Elonce visitó la draga 402 Entre Ríos, una embarcación que permanece desde hace años detrás de Sala Mayo.

En ese lugar se encuentra instalada una escala hidrométrica, una regla graduada que permite conocer la altura del agua a partir de la posición que alcanza su superficie.

Durante la transmisión se mostró cómo el nivel del río coincidía con los 4,21 metros informados por Prefectura Naval Argentina.

El personal de Prefectura se acerca diariamente al sector para observar la escala y actualizar los registros oficiales. Estas mediciones permiten seguir la evolución del río, comparar los valores con jornadas anteriores y establecer si se aproxima a las marcas de alerta o evacuación.

El sistema de medición resulta especialmente importante durante períodos de creciente, cuando las variaciones del nivel pueden afectar sectores costeros y actividades vinculadas con el río.

El INA anticipa que el Paraná seguirá creciendo en noviembre

Las proyecciones del Instituto Nacional del Agua indican que el nivel del río Paraná continuará aumentando durante los próximos días, aunque los valores previstos se mantienen sujetos a modificaciones.

De acuerdo con las estimaciones difundidas, el río podría alcanzar los 4,46 metros el 3 de noviembre y llegar a 4,59 metros hacia el 10 de noviembre frente a la capital entrerriana.

Si se cumple esta última proyección, el nivel aumentaría otros 38 centímetros respecto de la medición de este miércoles y quedaría a solo 11 centímetros de la marca de alerta de 4,70 metros.

Para Paraná, el nivel de alerta se establece en 4,70 metros y el de evacuación en 5 metros. Por el momento, la altura registrada permanece por debajo de ambos valores, aunque las autoridades mantienen el seguimiento de la evolución hidrométrica.

Advierten sobre un ascenso sostenido en la región

En su último informe de situación hidrológica de la Cuenca del Plata, publicado este martes, el INA señaló que el tramo comprendido entre Santa Fe, Paraná y Rosario presenta una tendencia de ascenso gradual hacia niveles de aguas medias altas.

“Durante los próximos siete días se prevé que se intensifique la tendencia y continúe en ascenso sostenido hacia aguas medias altas”, indicó el organismo nacional.

El informe también contempla que la creciente podría prolongarse durante los siguientes 7 a 15 días, con posibilidades de aproximación o superación de las marcas de alerta en algunas estaciones de la región desde comienzos de noviembre.

La evolución dependerá de las precipitaciones y del volumen de agua que continúe llegando desde los sectores superiores de la Cuenca del Plata. Por ese motivo, las estimaciones hidrológicas pueden actualizarse a medida que se incorporen nuevos datos.