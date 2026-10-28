La creciente del río Paraná inundó un camping en Paraje La Virgen y obligó a cerrar el espacio recreativo

La creciente del río Paraná provocó el cierre preventivo del espacio recreativo de Paraje La Virgen, ubicado en jurisdicción de Aldea Brasilera, departamento Diamante. Durante una recorrida realizada este miércoles, personal municipal constató que el agua ya alcanzó el sector de camping y parrillas, mientras que se encuentra próxima a los juegos infantiles y los baños públicos.

Ante el avance del río, la Municipalidad de Aldea Brasilera dispuso la clausura del predio para resguardar la seguridad de vecinos y visitantes. La medida se mantendrá mientras se evalúa la evolución de la creciente y las condiciones del lugar.

Las autoridades también advirtieron sobre la situación del camino costero, donde se registran sectores inundados que impiden el paso. Por ese motivo, solicitaron evitar la circulación por los tramos afectados y respetar las restricciones de acceso al espacio recreativo.

Advierten sobre sectores inundados en el camino costero

Desde el Municipio informaron que el agua avanzó sobre las instalaciones destinadas a actividades recreativas y que la creciente podría comprometer otros sectores del predio si continúa el ascenso del río Paraná.

En ese contexto, recomendaron extremar las precauciones a quienes circulan por la zona, especialmente por los caminos próximos a la costa. La presencia de agua sobre algunos tramos impide el tránsito y representa un riesgo para quienes intenten atravesarlos.

Paraje La Virgen se encuentra a unos nueve kilómetros al sudoeste de Aldea Brasilera, dentro del distrito Palmar, departamento Diamante. El lugar está ubicado a orillas del río Paraná y cuenta con espacios destinados al camping y la recreación.

Cuánto mide el río Paraná en Diamante

De acuerdo con los registros de este miércoles, el río Paraná mide 4,55 metros a la altura del puerto de Diamante, por debajo de los niveles de alerta y evacuación establecidos para esa localidad.

La marca de alerta se encuentra en 5,30 metros, mientras que el nivel de evacuación está fijado en 5,50 metros. Por lo tanto, el río permanece a 75 centímetros de la primera referencia y a 95 centímetros de la segunda, aunque el avance del agua ya afecta sectores costeros como Paraje La Virgen.

Desde la Municipalidad de Aldea Brasilera señalaron que continúan atentos a la evolución del río, las condiciones meteorológicas y los informes oficiales relacionados con los posibles efectos del fenómeno de El Niño.

Las autoridades remarcaron la importancia de mantener las medidas preventivas y acompañar a las familias que pudieran verse afectadas por la creciente. Mientras tanto, el espacio recreativo de Paraje La Virgen permanecerá cerrado de manera preventiva y se solicita a la población no ingresar al predio ni circular por los caminos inundados.