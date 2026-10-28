Nación aprobó una línea de crédito del BID para mejorar las finanzas provinciales

El Gobierno nacional aprobó una línea de crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por hasta 1.500 millones de dólares, destinada a mejorar la gestión fiscal de las provincias argentinas. La medida fue establecida mediante el Decreto 1285/2026, publicado este miércoles en el Boletín Oficial.

El acuerdo contempla financiamiento para el Programa de Mejora de la Coordinación Fiscal Subnacional, cuyo objetivo es contribuir a la sostenibilidad de las finanzas provinciales mediante una mayor eficiencia del gasto público, mejores condiciones de financiamiento y el fortalecimiento de la recaudación de ingresos propios.

La línea de crédito tendrá un plazo de utilización de diez años, contados desde la entrada en vigencia del acuerdo entre Argentina y el organismo internacional.

Un primer préstamo de 750 millones de dólares

Dentro de ese esquema, también se aprobó el modelo de contrato para un préstamo inicial de hasta 750 millones de dólares, destinado a financiar el Programa de Mejora de la Coordinación Fiscal Provincial.

Este programa tiene como objetivos específicos mejorar la eficiencia del gasto y la gestión de la recaudación de recursos propios de las jurisdicciones provinciales.

Su ejecución estará organizada en tres componentes: incentivos al desempeño fiscal, fortalecimiento institucional y administración del programa.

El financiamiento de 750 millones de dólares forma parte de la línea de crédito de hasta 1.500 millones, por lo que ambos importes no deben sumarse como operaciones independientes.

Cómo se administrarán los recursos

El Ministerio de Economía será el organismo ejecutor del programa, a través de la Secretaría de Hacienda, que tendrá a su cargo la implementación y utilización de los recursos del financiamiento.

Además, el decreto autorizó al ministro de Economía, a los funcionarios que este designe y al secretario de Finanzas a suscribir los acuerdos y la documentación necesaria en representación de la República Argentina.

También se habilitó la posibilidad de introducir modificaciones a los contratos, siempre que no alteren sustancialmente el destino de los fondos, incrementen los montos aprobados ni cambien el procedimiento arbitral establecido.

Las condiciones del financiamiento

Antes de la aprobación, el Banco Central de la República Argentina evaluó el impacto de la operación sobre la balanza de pagos y concluyó que tendría un efecto macroeconómico limitado.

Por su parte, la Oficina Nacional de Crédito Público informó que no tenía objeciones al financiamiento solicitado, al considerar que su costo financiero sería inferior al que la República Argentina podría obtener en el mercado.

La disposición aprobó los modelos de los acuerdos que deberán suscribirse con el BID, así como las políticas aplicables a la adquisición de bienes, obras y contratación de consultores financiados por el organismo.