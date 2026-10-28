Crearon un programa para localizar y capturar a los delincuentes más peligrosos

El Gobierno nacional creó el programa Los Más Buscados

El Gobierno nacional creó mediante la Resolución 1089/2026 del Ministerio de Seguridad, el programa “Los Más Buscados”, una herramienta destinada a identificar, localizar y facilitar la captura de prófugos o evadidos de la Justicia.

El nuevo sistema permitirá reunir información de distintas bases de datos oficiales y establecer criterios para determinar qué personas buscadas representan un mayor riesgo para la seguridad pública. La medida apunta a mejorar la coordinación entre las fuerzas federales y priorizar los recursos destinados a las investigaciones.

El programa funcionará dentro del Comando Unificado Federal de Recaptura de Evadidos (CUFRE), dependiente de la Dirección Nacional de Investigaciones de Delitos Federales. Su implementación estará a cargo de áreas especializadas del Ministerio de Seguridad Nacional.

Cómo funcionará el programa Los Más Buscados

La resolución estableció que el programa contará con una base de datos unificada y un sistema automatizado de análisis de peligrosidad, que permitirá clasificar a las personas prófugas o evadidas según diferentes indicadores.

Entre los criterios que se tendrán en cuenta figuran la gravedad de los delitos imputados o por los que fueron condenados, las penas previstas o impuestas, los antecedentes de reincidencia y la posible vinculación con organizaciones criminales.

De esta manera, el Ministerio de Seguridad buscará establecer prioridades de búsqueda y orientar los operativos hacia los casos considerados de mayor riesgo.

La normativa explicó que la iniciativa responde a la complejidad del crimen organizado y a la necesidad de contar con herramientas para localizar a personas que permanecen fuera del alcance de la Justicia.

Qué fuerzas de seguridad participarán

El programa contará con información suministrada de manera permanente por el Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP) y el Programa Nacional de Recompensas.

Además, se creó una Mesa de Evaluación de Casos de Personas Prófugas y Evadidas, que reunirá a representantes de distintas dependencias nacionales.

En ese espacio participarán áreas especializadas de la Policía Federal Argentina, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina, Policía de Seguridad Aeroportuaria y Servicio Penitenciario Federal.

También podrán incorporarse, en carácter de colaboradores, representantes del Poder Judicial de la Nación, los ministerios públicos y otros organismos relacionados con las investigaciones.

Cómo se seleccionarán los casos prioritarios

Uno de los principales objetivos será establecer un mecanismo de evaluación que permita identificar a los prófugos cuya búsqueda requiera una mayor concentración de recursos.

Para ello, el programa utilizará información sobre antecedentes penales, órdenes de captura vigentes, declaraciones de rebeldía y otros registros disponibles en organismos oficiales.

La resolución invita a la Dirección Nacional del Registro Nacional de Reincidencia, dependiente del Ministerio de Justicia, a suministrar las bases de datos relacionadas con esos antecedentes.

La información será procesada conforme a criterios establecidos por la Subsecretaría de Investigación Criminal, mientras que la Dirección Nacional de Gestión de Bases de Datos de Seguridad será responsable del desarrollo y mantenimiento del sistema.

Qué relación tendrá con el programa de recompensas

La nueva herramienta también se vinculará con el Programa Nacional de Recompensas, que ya funciona en el ámbito del Ministerio de Seguridad.

Este mecanismo permite ofrecer recompensas por información que contribuya a localizar a personas buscadas por la Justicia, de acuerdo con las condiciones establecidas para cada caso.

Con la creación de Los Más Buscados, el Gobierno pretende integrar esa información con otros registros policiales y judiciales, para mejorar la identificación y priorización de los objetivos.

La resolución mencionó como antecedentes internacionales las listas de personas buscadas del FBI y del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos, las notificaciones rojas de Interpol y experiencias similares desarrolladas en otros países.