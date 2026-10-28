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Política

El Senado tratará este miércoles en comisión el proyecto de Propiedad Privada

La iniciativa, que restituye la Ley de Tierras Rurales, se debatirá en un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General.

28 de Octubre de 2026
Senado tratará en comisión proyecto de Propiedad Privada
Senado tratará en comisión proyecto de Propiedad Privada

La iniciativa, que restituye la Ley de Tierras Rurales, se debatirá en un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General.

El Senado de la Nación dictaminará sobre el proyecto del Gobierno sobre "Inviolabilidad de la Propiedad Privada", donde se aceptará que se incluya en su articulado la restitución de la Ley de Tierras Rurales del kirchnerismo.

 

El plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General, que presiden Agustín Coto y Nadia Márquez, fue citado para este miércoles a las 18.

 

Uno de los puntos claves que se tratará es la derogación del artículo 154 del DNU 70/23, y la aplicación de la ley de Tierras, debido a que esa modificación logró un consenso mayoritario al obtener 239 votos a favor, 4 en contra y seis abstenciones.

 

La restitución de la ley de tierras fue respaldada por La Libertad Avanza, Unión por la Patria, la UCR, Argentina Federal, Provincias Unidas y bloques provinciales.

Este proyecto llega con media sanción a la Cámara baja después del desguace aplicado por la oposición peronista en el Senado, que le volteó el capítulo vinculado a la Ley de Manejo del Fuego, pero también el que buscaba derogar la Ley de Tierras Rurales, toda vez que el artículo 154 del DNU 70/23 se encontraba derogado.

 

Paradójicamente, ahora el Gobierno busca restituir la Ley de Tierras en el tratamiento en Diputados, después de que la oposición amenazara seriamente con tirar abajo todo el DNU 70.

 

De esta manera, se reafirmarán los límites del 30% de extranjerización a nivel nacional, provincial y departamental, además del tope de 1.000 hectáreas en zonas núcleo del país, espejos de agua y zonas de frontera.

 

La versión menguada de la Ley de Propiedad Privada que quedó en pie después de la extirpación en el Senado son capítulos que modifican la Ley de Expropiaciones, restringiendo las capacidades del Estado para declarar la utilidad pública de bienes inmuebles, y también una reforma de la ley de Desalojo para permitir acortar drásticamente los tiempos judiciales para la restitución de propiedades usurpadas o con tenencias irregulares, indica la Agencia NA.

Temas:

Ley de tierras propiedad privada proyecto Senado
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