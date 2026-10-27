Homenaje a Néstor Kirchner en el PJ Entre Ríos: “Fue un líder que cambió la historia de Argentina”

Militantes y dirigentes participaron de un homenaje a Néstor Kirchner en la sede del PJ Entre Ríos, al cumplirse 16 años de su fallecimiento. Referentes del peronismo compartieron recuerdos, destacaron su trayectoria y reflexionaron sobre la actualidad política ante Elonce.
Un homenaje a Néstor Kirchner en la sede del PJ Entre Ríos reunió este martes a militantes y dirigentes del peronismo en Paraná, al cumplirse 16 años del fallecimiento del expresidente argentino. El acto se desarrolló en la sede del Partido Justicialista, ubicada en calle 9 de Julio 251, donde distintos referentes recordaron su trayectoria política y compartieron reflexiones ante Elonce.
La actividad se realizó en el aniversario de la muerte de Kirchner, ocurrida el 27 de octubre de 2010, cuando tenía 60 años. Durante el encuentro, los participantes evocaron experiencias personales y analizaron el significado de su figura para el movimiento justicialista.
Entre los presentes estuvieron Silvia del Carmen "Nené" Moreno, Tomás Ledesma, Blanca Osuna, Enrique Cresto y Julio Solanas, quienes coincidieron en destacar la influencia del exmandatario en sus trayectorias políticas y plantearon distintos desafíos para el peronismo.
"Nené" Moreno recordó cómo recibió la noticia de su fallecimiento
"Nené" Moreno recordó el 27 de octubre de 2010, cuando se realizaba el Censo Nacional y recibió la noticia de la muerte del expresidente mientras esperaba a la censista en su domicilio. “Fue un día muy triste. Estaba esperando en mi domicilio a la censista cuando me golpearon y me anunciaron el fallecimiento de Néstor. Fue un golpe muy fuerte para todos los que creímos desde el primer momento en él, allá por 2002”, relató.
La dirigente también destacó las transformaciones políticas que, desde su perspectiva, impulsó Kirchner durante su gestión presidencial. “Inició su mandato como presidente con una legitimidad del 20% de los votos, pero el pueblo le fue creyendo por su accionar político, por su decisión de volver a creer en la política como herramienta de transformación”, expresó.
Asimismo, remarcó la importancia de mantener presentes los principios históricos del justicialismo. “Hoy tenemos más que nunca que recordarlo y elevar las banderas históricas del peronismo: la justicia social, la soberanía nacional y la independencia económica. Yo tenía el recuerdo de Perón por mis padres, pero lo viví con Néstor. Hoy sigue presente en cada uno de nosotros”, manifestó.
Tomás Ledesma destacó el vínculo entre la sociedad y la política
Tomás Ledesma valoró la convocatoria y explicó que los organizadores buscaron darle mayor participación al encuentro, en un contexto que describió como de distanciamiento entre la ciudadanía y la dirigencia política.
“Estamos muy contentos de encontrarnos. Este año queríamos darle más fuerza a la convocatoria porque vivimos un momento donde la sociedad está muy enojada con la política, muy distanciada”, sostuvo.
En ese sentido, relacionó el escenario actual con el contexto en el que Kirchner llegó a la Presidencia de la Nación en 2003. “Su figura transcurrió en un momento muy parecido. Logró volver a conectar a la sociedad con la política, terminó cambiando la historia de los argentinos y llevándole mucha alegría a la gente. Por eso estamos hoy acá”, expresó.
Blanca Osuna y Enrique Cresto reflexionaron sobre el presente del peronismo
Blanca Osuna consideró que la actividad representó una oportunidad para recordar al expresidente y debatir sobre las responsabilidades actuales del Partido Justicialista.
“Este aire en el partido da fuerza porque no solamente es recordar a Néstor, hacerlo presente, que no es poca cosa en esta ciudad, sino también ratificar todo lo que falta por hacer, toda la deuda que tenemos con nuestro pueblo, que tiene que ver con la organización y con lo programático”, señaló.
Por su parte, Enrique Cresto destacó la importancia de las nuevas generaciones dentro del movimiento justicialista y recordó las enseñanzas de Juan Domingo Perón sobre la participación juvenil.
“Este día sirve para que nos reunamos y conmemoremos, pero también para empezar a enarbolar fuertemente las banderas de la justicia social en pos de las mayorías, que son las más vapuleadas por este gobierno”, expresó.
Julio Solanas destacó las decisiones económicas de Kirchner
Julio Solanas también participó del homenaje y recordó la gestión presidencial de Néstor Kirchner, especialmente por sus decisiones en materia económica y su relación con los organismos internacionales de crédito. “Es un día muy especial por la muerte de un líder que cambió la historia de Argentina”, sostuvo.
El dirigente hizo referencia a la política económica del expresidente y a la cancelación de la deuda con el Fondo Monetario Internacional, una de las decisiones que destacó de su administración.
“Venimos a rendir un homenaje no solamente a un gran presidente, sino a un gran hombre de la patria que fue y es Néstor Kirchner”, concluyó.