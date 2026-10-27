Soledad Pastorutti volverá al Festival de Diamante en enero de 2027

Soledad Pastorutti volverá al Festival Nacional de Jineteada y Folclore de Diamante en enero de 2027. La reconocida cantante argentina fue anunciada como una de las artistas que integrarán la programación de la próxima edición del encuentro, que se realizará del 7 al 11 de enero en la ciudad entrerriana.

La presentación de la artista está prevista para el viernes 8 de enero, durante la segunda jornada del festival. De esta manera, la intérprete regresará a uno de los encuentros tradicionales del calendario folclórico de Entre Ríos.

La nueva edición de la denominada Reina de las Jineteadas combinará espectáculos musicales con actividades vinculadas a las tradiciones criollas y las competencias de jineteada, que forman parte de la identidad de la celebración.

Soledad Pastorutti, una de las figuras del Festival de Diamante 2027

La confirmación de Soledad Pastorutti representa uno de los primeros anuncios artísticos destacados de la edición 2027. La cantante, conocida popularmente como La Sole, cuenta con una extensa trayectoria en la música popular argentina y ha participado de numerosos festivales nacionales.

Su presentación se desarrollará en una de las cinco jornadas previstas para el encuentro, que volverá a reunir propuestas de música folclórica y actividades tradicionalistas.

El Festival Nacional de Jineteada y Folclore de Diamante constituye una de las celebraciones culturales de Entre Ríos, con una programación que integra espectáculos sobre el escenario y actividades ecuestres.