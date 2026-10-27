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Espectáculos Romance y redes sociales

La Joaqui mostró fotos con Tiago PZK y dejó un mensaje: “El mundo no nos quiere juntos”

A un mes de confirmar su relación, la cantante publicó un álbum con imágenes de la pareja. La publicación recibió comentarios a favor y cuestionamientos de usuarios en las redes sociales.

27 de Octubre de 2026
La Joaqui y Tiago PZK.
La Joaqui y Tiago PZK.

A un mes de confirmar su relación, la cantante publicó un álbum con imágenes de la pareja. La publicación recibió comentarios a favor y cuestionamientos de usuarios en las redes sociales.

La Joaqui compartió una serie de fotos junto a Tiago PZK y acompañó la publicación con una frase sobre su relación. “El mundo no nos quiere juntos, pero yo sí”, escribió la cantante, a un mes de que ambos confirmaran el romance.

 

El álbum reunió imágenes de distintos momentos que los artistas compartieron desde que hicieron público el vínculo. La publicación recibió comentarios de usuarios que celebraron la pareja y otros que cuestionaron su relación.

 

 

La Joaqui comenzó a mostrarse cerca de Tiago PZK después de su separación de Luck Ra. A fines de septiembre, ambos confirmaron el noviazgo con publicaciones en sus redes sociales.

 

Las críticas y la respuesta de La Joaqui

 

Antes de que se conociera su nueva relación, la cantante había expresado su tristeza por el final de su vínculo con el artista cordobés. En las semanas posteriores, comenzó a aparecer con mayor frecuencia junto a Tiago PZK.

 

Desde que confirmaron el romance, los músicos compartieron imágenes de distintos momentos juntos. También viajaron a Colombia, donde se mostraron acompañados.

 

La Joaqui respondió en ocasiones anteriores a las críticas por haber iniciado una relación poco tiempo después de su separación. “Duelar no me inhabilita emocionalmente para continuar con mi vida”, expresó.

 

Qué dijo sobre su relación anterior

 

La cantante también se refirió a los rumores de infidelidad durante su noviazgo con Luck Ra. Ante una consulta sobre ese tema, aseguró: “Jamás le fui infiel a nadie”.

Al hablar de su presente sentimental, La Joaqui afirmó que estaba feliz y que no quería continuar hablando de su relación anterior. “Está todo superado, cada uno siguió con su vida”, sostuvo.

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