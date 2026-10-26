Falleció Roxana Amed, la argentina que conquistó el jazz mundial

Roxana Amed, era una de las voces más destacadas del jazz contemporáneo y el rock nacional. La cantante, compositora y productora falleció a los 63 años.

La noticia fue comunicada por Sony Music Argentina, que la despidió con un mensaje en el que destacó su sensibilidad y su aporte artístico.

A lo largo de su trayectoria, Amed desarrolló una identidad musical propia, alejada de las etiquetas tradicionales con una propuesta que combinó la libertad expresiva del jazz con las raíces del folclore sudamericano.

A su vez, la compositora logró combinar canciones del rock nacional y su interés por la literatura. Esa búsqueda la convirtió en una referente del género y le permitió llevar su música a distintos escenarios internacionales.

Aunque desde hacía más de una década vivía en Miami, Estados Unidos, Amed siempre mantuvo un vínculo constante con la cultura argentina, que atravesó buena parte de sus creaciones y proyectos discográficos.

Del jazz porteño al reconocimiento internacional

Los primeros pasos de Roxana Amed estuvieron ligados a los clubes de jazz de Buenos Aires, donde comenzó a presentarse junto a distintos grupos emergentes.

En 2002 dio un paso importante al interpretar sus propias composiciones en el Festival de Jazz de la Ciudad de Buenos Aires.

Dos años después publicó “Limbo”, su primer álbum, producido junto a Pedro Aznar, con quien volvió a trabajar en “Entremundos”, editado en 2006.

Con el correr de los años, su discografía se amplió con trabajos que reflejaron su interés por experimentar y cruzar disciplinas artísticas. En 2010 lanzó “Cinemateca finlandesa”, junto al pianista Adrián Iaies.

Una década más tarde, Amed presentó en 2023 “Los trabajos y las noches”, un proyecto realizado con el pianista y compositor Frank Carlberg a partir de la poesía de Alejandra Pizarnik.

En el medio de todo ese proceso, Amed recibió dos Premios Gardel y obtuvo tres nominaciones a los Latin Grammy. En 2025, además, la Fundación Konex le otorgó un Diploma al Mérito en la categoría Solista de Jazz.

Por último, ese mismo año publicó “Todos los fuegos”, un álbum en el que volvió sobre composiciones que habían marcado su relación con la música argentina y las llevó al terreno del jazz contemporáneo.

El disco incluyó nuevas versiones de obras de figuras fundamentales del rock nacional, como Charly García, Luis Alberto Spinetta y Fito Páez, además de canciones de Soda Stereo.