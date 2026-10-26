Lali Espósito mostró otra despedida de soltera y un detalle se repitió: “Me enamoré, taradas”

Lali Espósito compartió fotografías de una nueva despedida de soltera en Miami antes de su casamiento con Pedro Rosemblat. Entre las imágenes del festejo con amigos, un detalle se repitió en prendas y accesorios: la inscripción “Me enamoré, taradas”, la frase que popularizó al hablar de sus sentimientos por su pareja.

“Entre el amor de los amigos y un poco de trabajo, pasaron estos días felices”, escribió la cantante y actriz junto al carrusel que publicó en Instagram.

Las fotografías reunieron distintos momentos de su estadía en Florida. Además de disfrutar de una salida en un yate, la artista cumplió compromisos laborales y asistió a los Premios Billboard a la Música Latina.

La frase que llevó al festejo

La inscripción “Me enamoré, taradas” apareció tanto en un sombrero como en una prenda de ropa interior. La expresión, asociada con su relación con Rosemblat, formó parte de los accesorios elegidos para la celebración.

Los seguidores de Lali Espósito repararon en ese detalle y también comentaron la sucesión de despedidas de soltera. La reunión en Miami se sumó a otros encuentros que tuvo durante los últimos meses en Brasil y Buenos Aires.

“La que no se quería casar hizo 15 despedidas de soltera. Sos espectacular, Lala”, escribió una usuaria en tono de broma. “Ella y sus mil despedidas me destruyen”, fue otro de los comentarios sobre las publicaciones.

Cómo fue la celebración en Buenos Aires

Antes del viaje, Lali Espósito también había compartido imágenes de su despedida de soltera en Buenos Aires. Para esa ocasión, eligió un festejo temático en el que predominó el rojo.

La cantante acompañó la propuesta con un vestuario del mismo color. Las fotografías mostraron distintos momentos de la reunión con su círculo cercano, como parte de las celebraciones previas a la boda.

En una de las imágenes apareció junto a su madre, María, frente a una torta rogel de grandes dimensiones. La publicación incluyó ese momento familiar entre las escenas del encuentro.

Los preparativos antes del casamiento

La torta también formó parte del tradicional juego de las cintas, en el que las invitadas buscan encontrar el anillo escondido. Esa actividad se sumó a los momentos que la artista mostró de su festejo porteño.

En otro de los carruseles, la cantante publicó una fotografía abrazada a Pedro Rosemblat. Ambos aparecieron con ropa informal, en una imagen de la pareja antes de su próximo casamiento.

La celebración en Miami agregó una nueva reunión a esa serie de festejos. En su mensaje, Lali reunió las dos actividades que marcaron el viaje: el trabajo y los días compartidos con sus amigos.