La Joaqui habló de la canción que lanzó Luck Ra: “No le haría lo mismo”

La Joaqui habló por primera vez sobre la nueva canción de Luck Ra, que generó especulaciones en las redes sociales por sus posibles referencias a la relación que ambos mantuvieron. A tres meses de la separación, la artista reconoció que algunas situaciones pueden afectarla emocionalmente, aunque evitó confirmar que la letra estuviera dedicada a ella.

La cantante buscó bajar el tono de la controversia y defendió el derecho de su expareja a expresarse a través de la música. “Elijo no escuchar, pero él es un chico libre, puede ser feliz como quiera. Dejémoslo tranquilo”, manifestó al ser consultada sobre el lanzamiento.

Sin embargo, admitió que la repercusión pública del tema no le resulta completamente indiferente. “Soy una persona. Obvio que hay cosas que me pueden doler”, expresó, aunque aclaró que desconoce si las palabras del músico están relacionadas con su historia sentimental.

Por qué La Joaqui no piensa responderle a Luck Ra

En medio de las especulaciones, surgió la posibilidad de que la intérprete utilizara una nueva canción para contestar las supuestas indirectas. No obstante, descartó esa alternativa y explicó que prefiere preservar el respeto por la relación que compartieron.

“No voy a sacar un tema ni en pedo. No le haría lo mismo”, afirmó.

👉La Joaqui habló sobre el nuevo tema de Luck Ra: "El que se la queda pierde" 🗨️"Yo ya no lo conozco, hace 4 meses que ni lo veo" https://t.co/gbyOQii6e7 — Filo.news (@filonewsOK) October 22, 2026

La artista recordó que mantuvo un vínculo importante con el cantante cordobés y sostuvo que esa historia merece consideración, independientemente de cómo haya terminado.

“Es una persona con la que dormí dos años. ¿Cómo le voy a decir algo así?”, planteó.

Aunque evitó interpretar las intenciones de su expareja, reconoció que algunas frases del nuevo tema pueden prestarse a distintas lecturas. “No pienso que me lo hizo a mí. Siento que puede ser sugerente, si no, no lo hubieran levantado todos los medios”, señaló.

La explicación sobre las letras de sus propias canciones

La Joaqui también aprovechó la oportunidad para referirse a las interpretaciones que suelen hacerse sobre sus composiciones. Según explicó, muchas letras del género RKT contienen historias que no necesariamente reflejan experiencias personales de quienes las interpretan.

En ese sentido, mencionó que algunas canciones suyas fueron relacionadas con situaciones sentimentales que no había atravesado.

“Yakuza lo venía trabajando hace dos meses ya, chicos. Yo hago RKT”, explicó para señalar que los tiempos de producción musical no siempre coinciden con los acontecimientos de la vida privada.

Luego agregó: “Escuchá Terapia de choque. Tenía pareja y decía ‘me escapé de mi marido’. Escuchá Butaquera, nadie me había engañado. Yo hago esa música”.

Con esos ejemplos, la cantante intentó explicar por qué considera que no corresponde interpretar automáticamente cada canción como un mensaje dirigido a una expareja.

Qué dijo sobre la reacción de Tiago PZK

Otro de los puntos que generó comentarios fue la actitud de Tiago PZK, mencionado como la actual pareja de La Joaqui, quien compartió imágenes en las que aparecía riéndose mientras el tema de Luck Ra comenzaba a viralizarse.

Las publicaciones fueron interpretadas por algunos usuarios como una posible reacción a la controversia, aunque la cantante evitó vincularlas directamente con el lanzamiento musical.

“No le pedí que lo borre. El gordo hace lo que quiere”, aclaró al referirse a las publicaciones de Tiago.

Además, lo describió como “un hombre muy protector”, sin profundizar en posibles diferencias entre los músicos.

La Joaqui buscó ponerle fin a la polémica

A lo largo de sus declaraciones, la artista insistió en que no pretende convertir las especulaciones en un enfrentamiento público. También remarcó que cada músico tiene libertad para escribir y expresar sus emociones.

“No sé si lo dice por mí. Tal vez él siente así”, sostuvo sobre las interpretaciones que circularon alrededor de la canción de Luck Ra.

Finalmente, descartó que la situación deba convertirse en un conflicto entre su expareja y Tiago PZK.

“¡Qué le va a molestar! Está haciendo música, en la suya”, concluyó.