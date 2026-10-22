"Glaxo", con Lali Espósito, abrirá el FICER 2026 y tendrá su estreno nacional en Entre Ríos

Glaxo será la película de apertura del FICER 2026 y tendrá su estreno nacional el martes 24 de noviembre, durante la primera jornada de la octava edición del Festival Internacional de Cine de Entre Ríos. El encuentro cinematográfico se extenderá hasta el domingo 29, con producciones nacionales e internacionales y distintas actividades vinculadas con la industria audiovisual.

La película, dirigida por Benjamín Naishtat, cuenta con las actuaciones de Lali Espósito, Marcelo Subiotto, Esteban Lamothe y Esteban Bigliardi. Se trata de una coproducción entre Argentina y Brasil, basada en la novela homónima del escritor Hernán Ronsino.

Ambientada en la ciudad bonaerense de Chivilcoy, la historia presenta a cuatro amigos cuyas relaciones se transforman con la llegada de un expolicía y su esposa. La trama aborda temas como la amistad, la traición y la culpa, atravesados por las consecuencias de distintos acontecimientos de la historia argentina.

Una película con recorrido internacional

Antes de su presentación en Entre Ríos, "Glaxo" tuvo su estreno mundial en el Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF), uno de los encuentros cinematográficos más reconocidos del mundo.

Posteriormente, integró la competencia oficial del Festival Internacional de Cine de San Sebastián, donde participó por la Concha de Oro. También formó parte del Festival de Cine de Londres y de muestras brasileñas, como el Festival de Río de Janeiro y la Mostra Internacional de Cine de São Paulo.

Naishtat cuenta con una trayectoria destacada en el cine argentino. Entre sus trabajos anteriores se encuentran "Rojo" y "Puan", esta última codirigida, dos producciones que también tuvieron circulación en festivales internacionales.

Cómo será la octava edición del FICER

El Festival Internacional de Cine de Entre Ríos es organizado por el Gobierno provincial, a través del Instituto Autárquico Audiovisual de Entre Ríos (IAAER), junto con la Asociación de Realizadores Audiovisuales de Entre Ríos (ARAER).

La programación incluirá dos competencias principales: largometrajes nacionales y cortometrajes entrerrianos. Además, habrá panoramas regionales, cine internacional y propuestas destinadas a distintos públicos.

La octava edición también ofrecerá actividades de formación, espacios para el desarrollo de la industria audiovisual, funciones para las infancias, música en vivo e invitados especiales. El festival cuenta con el acompañamiento de instituciones y organismos públicos y privados, y busca fortalecer la exhibición y circulación de producciones cinematográficas.