Camino al Ficer proyecta una película argentina para estudiantes secundarios de cinco ciudades

Estudiantes secundarios de Concordia, Diamante, Paraná, San José y Villaguay participan de las proyecciones de la película argentina Rinoceronte. La iniciativa busca promover la reflexión sobre las infancias, la adolescencia y el rol de las instituciones a través del cine.
Camino al Ficer proyecta la película argentina Rinoceronte para estudiantes secundarios de cinco ciudades de Entre Ríos, con el objetivo de acercar el cine a las nuevas generaciones y generar espacios de reflexión sobre problemáticas vinculadas con la infancia y la adolescencia.
La propuesta alcanza a establecimientos educativos de Concordia, Diamante, Paraná, San José y Villaguay, donde los estudiantes participan de funciones especiales de la producción dirigida por Arturo Castro Godoy.
La iniciativa se desarrolla en articulación con la Coordinación de Políticas Transversales del Consejo General de Educación (CGE), la campaña Hablemos de y Cine Círculo. A través de estas actividades, se busca promover el intercambio de experiencias y opiniones a partir de las historias que presenta el cine.
De qué trata la película Rinoceronte
La película cuenta la historia de Damián, un niño de 11 años que es separado de su familia luego de una intervención estatal, en un contexto atravesado por situaciones de negligencia y violencia.
A partir de este relato, la producción invita a reflexionar sobre la importancia del cuidado, el acompañamiento de los adultos y la responsabilidad de las instituciones en la protección de niños y adolescentes.
Las proyecciones también se enmarcan en los 20 años de la sanción de la Ley Nacional Nº 26.150 de Educación Sexual Integral (ESI), una fecha que permite profundizar el abordaje de diferentes temáticas relacionadas con los derechos y el bienestar de las juventudes.
Las funciones y la próxima edición del Ficer
Según informaron desde la organización, ya se realizaron funciones en las salas de Cine Círculo de Concordia, Villaguay y Paraná. Las actividades continuarán este miércoles y jueves en Diamante y San José.
Mediante el programa Camino al Ficer, el festival busca ampliar su presencia territorial y facilitar el acceso a producciones audiovisuales en diferentes localidades entrerrianas.
El Festival Internacional de Cine de Entre Ríos es organizado por el Instituto Autárquico Audiovisual de Entre Ríos (Iaaer), dependiente de la Secretaría de Cultura provincial, junto con la Asociación de Realizadores Audiovisuales de Entre Ríos (Araer).
La octava edición del Ficer se desarrollará del 24 al 29 de noviembre en Paraná, con una programación dedicada a la producción audiovisual y al encuentro entre realizadores y espectadores.