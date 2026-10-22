Emotivo homenaje a Ernestina Pais en los Martín Fierro de Radio

La ceremonia de los Martín Fierro de Radio 2026, realizada este miércoles 21 de octubre en Goldcenter, en Buenos Aires, estuvo marcada por los emotivos homenajes a Ernestina Pais y Julio Lagos. Durante la gala organizada por APTRA, que reunió 32 ternas para distinguir a lo mejor de la radiofonía nacional, se recordó a la periodista fallecida y se reconoció la extensa trayectoria del histórico conductor.

Uno de los momentos más conmovedores de la noche llegó con la proyección de un video dedicado a Ernestina Pais, a cuatro meses de su fallecimiento. El material repasó distintos momentos de su carrera y contó con la participación de su amigo, el actor Gastón Pauls, quien le dedicó unas palabras.

“Ernestina tenía una virtud, algo que no se aprende, la cercanía, una forma muy singular de estar. Era luminosa, curiosa, libre y profundamente auténtica”, expresó Pauls durante el homenaje.

El recuerdo de Ernestina Pais y las palabras de Gastón Pauls

El actor destacó especialmente la personalidad de la comunicadora y su capacidad para establecer un vínculo cercano con el público. “Hablaba con la misma naturalidad con la que escuchaba. Lo que llegaba de ella siempre era la persona. Era imposible confundirla porque nunca intentó parecerse a nadie”, sostuvo.

También recordó la huella que dejó Pais entre sus compañeros y seguidores. “Hay seres que, sin darse cuenta, salen de la pantalla y entran en un lugar en la vida de los demás. Ernestina siempre fue una de ellas”, manifestó.

En el cierre del video, Pauls abandonó el tono narrativo para dedicarle unas palabras personales: “Yo le decía 'Erne', así que gracias, Erne, por tu calidez, amistad, alegría, humor y por dejarnos el recuerdo más lindo que puede dejar un comunicador y artista: el de sentir que del otro lado había una buena persona, una buena mina”.

El homenaje terminó con imágenes de Ernestina Pais entre risas y sonrisas, mientras los presentes acompañaron el recuerdo con un prolongado aplauso. El conductor de la ceremonia, Luis Novaresio, informó que la familia de la periodista estaba siguiendo la transmisión.

Julio Lagos recibió un reconocimiento por sus 65 años de trayectoria

Otro de los momentos destacados de los Martín Fierro de Radio 2026 fue el reconocimiento a Julio Lagos, quien recibió una distinción por sus 65 años de trayectoria en los medios de comunicación.

Visiblemente emocionado, el periodista agradeció a APTRA y recurrió al humor para referirse al premio. “No pensé que iba a llorar, pero me parece que sí. Muchas gracias por esta emoción. Gracias a APTRA, que quiso estimular a esta joven promesa de la locución argentina. Esto es una vitamina para nuestro proyecto”, expresó.

Durante su discurso, Lagos defendió la vigencia de la radio y recordó su importancia histórica como herramienta de comunicación e integración territorial en Argentina.

“La radio está más viva que nunca porque podemos usar la espontaneidad con la memoria que se retroalimenta de YouTube. También tratamos de llegar a los argentinos por el mundo”, afirmó.

Además, el conductor planteó su mirada sobre el ejercicio del periodismo y el vínculo con las audiencias. “No me gusta la radio que es trinchera política porque somos la voz de los oyentes”, señaló.

Finalmente, manifestó su deseo de que el medio conserve su independencia y su identidad. “Me gustaría que recuperemos la soberanía intelectual de la radio”, concluyó.

De esta manera, la ceremonia combinó la entrega de premios con dos reconocimientos especiales: el recuerdo de Ernestina Pais, a través de las palabras de quienes compartieron su vida, y la celebración de los 65 años de carrera de Julio Lagos.