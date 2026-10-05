Comenzó Timotek, una residencia para impulsar películas entrerrianas

La residencia cinematográfica Timotek comenzó a desarrollarse en Valle María, donde realizadores y realizadoras participaron de jornadas de formación, escritura y acompañamiento para sus proyectos. La propuesta contempló diez días de actividades y sumó funciones de películas clásicas abiertas a la comunidad, según explicó a Elonce Maximiliano Schonfeld, cineasta y presidente del Instituto Autárquico Audiovisual de Entre Ríos.

Durante la entrevista, Schonfeld contó que los participantes trabajaban sobre una película de Clarisa Navas, quien se incorporó como tutora. Destacó que el encuentro permitió compartir experiencias y desarrollar las futuras producciones mediante el intercambio con otros realizadores.

“Queremos que crezca la industria cinematográfica entrerriana lo más posible, que sea competitiva y para eso tenemos que brindar herramientas para los realizadores y las realizadoras de la provincia”, afirmó.

Un espacio para desarrollar películas de manera colectiva

Schonfeld explicó que la iniciativa surgió de su experiencia en residencias cinematográficas realizadas en Argentina y en otros países. A partir de ese recorrido, consideró que una propuesta similar podía concretarse en Entre Ríos.

El objetivo fue ofrecer un espacio para “desarrollar películas no aislados, sino de una manera colectiva, a través del diálogo y de la interacción con otros proyectos”, señaló. Para acompañar ese proceso, convocaron a cineastas con reconocimiento internacional.

La selección reunió principalmente proyectos entrerrianos e incluyó invitados de Misiones y Santa Fe. Según detalló, se trató de óperas primas, es decir, primeras películas, y muchas de las historias estuvieron situadas en Entre Ríos. Algunos proyectos ya habían participado de otros laboratorios de desarrollo.

El potencial de los realizadores y el apoyo de Valle María

El cineasta valoró las propuestas seleccionadas y expresó sus expectativas sobre su futuro. “Creemos que en la provincia hay un potencial enorme, muy sensible, de poéticas muy fuertes”, sostuvo.

También destacó el acompañamiento del municipio de Valle María, que brindó apoyo logístico para concretar la residencia. “Sin el municipio hubiese sido imposible”, afirmó.

Sobre la elección de la sede, explicó que sus espacios verdes y propuestas turísticas ofrecieron un entorno adecuado para escribir y reflexionar. Además, destacó la participación de los vecinos en las actividades culturales: “Es un lugar donde la gente participa mucho de las propuestas culturales. Eso siempre me ha sorprendido”, expresó.

El significado de Timotek y las actividades para el público

Schonfeld explicó que Timotek significó “escucha” en lengua chaná y vinculó el nombre con el espíritu del encuentro. “Me parecía que era un tiempo de pensar sobre la escucha, de reflexionar sobre cómo nos escuchamos, qué queremos decirnos, cómo lo decimos”, relató.

La elección también buscó reivindicar esa lengua y homenajear a Blas Jaime. “Creo que es un poco un homenaje también a él y a todos los que realmente mantienen las tradiciones originarias vivas”, señaló.

La programación combina tutorías, escritura, análisis de películas y momentos de trabajo individual. Para el público, la propuesta incluye proyecciones nocturnas de películas clásicas abiertas a la comunidad, que acompañan las actividades de formación.

Los proyectos continuarán en el mercado del FICER

El presidente del instituto adelantó que los proyectos seleccionados continuarán su recorrido en el mercado del Festival Internacional de Cine de Entre Ríos (FICER). Allí tendrán una instancia de intercambio con productores, distribuidores y exhibidores.

Comenzó a desarrollarse la residencia cinematográfica entrerriana Timotek

Schonfeld diferenció esa etapa del trabajo realizado durante la residencia: “Esta es la parte más creativa; siguen en el FICER la parte industrial”, explicó.

El objetivo, sostuvo, es acompañar tanto el desarrollo artístico como las posibilidades de producción y circulación. “No solamente pensamos en la parte creativa, artística, sino que también estamos pensando cómo estos proyectos puedan tener un impacto industrial importante para la provincia de Entre Ríos”, concluyó.