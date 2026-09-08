Los números que explican por qué el cine de tensión sigue llenando salas

Hollywood continúa apostando por thrillers, historias de supervivencia y películas donde el suspenso es el principal motor narrativo.
Hay una cifra que ayuda a entender el atractivo industrial del thriller mejor que cualquier definición de género: una película como A Quiet Place, realizada con un presupuesto estimado de 17 millones de dólares, terminó superando los 340 millones de recaudación mundial. No necesitó superhéroes, una propiedad intelectual gigantesca ni un despliegue de efectos comparable con el de las grandes franquicias. Necesitó una premisa clara, tensión sostenida y una experiencia que funcionara especialmente bien dentro de una sala.
Ese tipo de rendimiento explica por qué Hollywood continúa apostando por thrillers, historias de supervivencia y películas donde el suspenso es el principal motor narrativo. No todas alcanzan multiplicadores semejantes y tampoco todas trabajan con presupuestos bajos. Pero los números muestran una ventaja recurrente: la tensión puede funcionar tanto en producciones medianas como en grandes espectáculos internacionales.
Sicario: casi 85 millones con un presupuesto de 30
Un caso especialmente interesante es Sicario, estrenada en 2015 y dirigida por Denis Villeneuve, con Emily Blunt, Benicio del Toro y Josh Brolin entre sus protagonistas. Lionsgate la presenta como la historia de una agente del FBI reclutada para una peligrosa operación vinculada con el narcotráfico.
Su presupuesto fue de aproximadamente 30 millones de dólares y su recaudación mundial alcanzó unos 85 millones. Solo en Estados Unidos y Canadá sumó cerca de 46,9 millones, mientras que el resto de los mercados aportó alrededor de 38 millones.
No es una cifra comparable con las de una superproducción de Marvel o Star Wars, pero ese no es el punto. Sicario trabajaba con una escala económica mucho menor y con una propuesta adulta, violenta y deliberadamente incómoda. Su lanzamiento estadounidense comenzó además de manera limitada antes de alcanzar una exhibición máxima de 2.620 salas.
Esa progresión es significativa. En lugar de depender exclusivamente de una apertura gigantesca, la película podía apoyarse en conversación crítica, prestigio y expansión gradual. Para un espectador actual esa dimensión comercial quizá sea invisible; para la industria, representa un modelo donde una producción intermedia puede encontrar espacio sin necesitar cifras de blockbuster.
Guerra Mundial Z: un presupuesto de 190 millones para representar el fin del mundo
En el extremo opuesto aparece Guerra Mundial Z (World War Z). La película de 2013 fue dirigida por Marc Forster y protagonizada por Brad Pitt, acompañado por Mireille Enos y James Badge Dale. Paramount la planteó como una producción global sobre una pandemia capaz de derrumbar gobiernos y ejércitos.
Aquí los números cambian radicalmente: Box Office Mojo registra un presupuesto estimado de 190 millones de dólares y una recaudación mundial superior a 540 millones. Estados Unidos y Canadá aportaron algo más de 202 millones, mientras que los mercados internacionales generaron aproximadamente 337,6 millones, es decir, alrededor del 62,5 % del total.
Es un dato clave porque demuestra que el suspenso también puede escalar.
Guerra Mundial Z no funciona económicamente como Sicario. Necesita grandes multitudes, acción internacional, efectos visuales y una estrella global. Sin embargo, el mecanismo emocional permanece emparentado con el thriller: peligro creciente, información incompleta y urgencia.
El presupuesto cambia el riesgo más de lo que cambia el género
Comparar ambos casos permite observar algo importante. Sicario recaudó aproximadamente 2,8 veces su presupuesto de producción, mientras que World War Z alcanzó una taquilla mundial equivalente a alrededor de 2,8 veces el suyo. Esa relación es una comparación bruta —la recaudación no equivale a beneficio y no incluye de forma directa todos los costos de marketing, distribución ni la parte retenida por las salas—, pero muestra que dos películas de escalas radicalmente diferentes pueden apoyarse en una lógica semejante de atracción.
La diferencia está en cuánto capital queda expuesto.
Una investigación publicada en 2026 que analizó datos amplios de películas encontró que el presupuesto y la popularidad tienen mucho más peso predictivo sobre la recaudación y el retorno que factores como la temporada de estreno. También observó una asociación especialmente problemática entre presupuestos altos, malas valoraciones y resultados negativos de retorno.
En otras palabras: gastar más puede elevar el techo de recaudación, pero también aumenta enormemente lo que una película necesita recuperar.
El thriller tiene una ventaja que otros géneros envidian
El suspenso puede funcionar con muy poco porque su recurso principal no siempre es costoso. La expectativa, el fuera de campo, el silencio, la información que se demora o una amenaza que no termina de mostrarse dependen más de dirección, montaje y sonido que de una infraestructura gigantesca.
El terror ha convertido esa lógica en uno de los modelos económicos más eficientes de Hollywood.
The Conjuring, por ejemplo, costó alrededor de 20 millones de dólares y su estreno original superó los 319 millones mundiales según Box Office Mojo. La primera A Quiet Place presenta un contraste todavía más marcado: unos 17 millones de presupuesto frente a más de 340 millones de taquilla global.
Estos casos no prueban que todo thriller barato vaya a ser rentable. Sí muestran por qué el género resulta atractivo frente a producciones donde la entrada al mercado puede requerir inversiones superiores a 150 o 200 millones.
La permanencia importa tanto como el primer fin de semana
Otro dato revelador es la duración comercial. World War Z estuvo en cartel en el mercado doméstico estadounidense desde el 21 de junio hasta el 10 de octubre de 2013, después de abrir con 66,4 millones de dólares en 3.607 salas.
Sicario, en cambio, partió de solo seis salas antes de expandirse y permaneció en exhibición estadounidense hasta enero de 2016.
Son estrategias opuestas: una apuesta por el impacto inmediato y masivo; la otra permite construir audiencia progresivamente.
Ahí aparece la conclusión que dejan los números. El cine de tensión no sigue llenando salas porque exista una fórmula económica única, sino porque puede adaptarse a distintas escalas de producción. Puede costar 17 millones, 30 millones o acercarse a los 200; puede sostenerse mediante prestigio, terror, acción o espectáculo internacional.
Lo constante es otra cosa: mientras una película consiga convertir la incertidumbre en una experiencia que el espectador quiera atravesar junto a otros, el suspenso seguirá siendo uno de los recursos más flexibles —y financieramente útiles— del cine comercial.