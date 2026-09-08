Una familia quedó atrapada en la nieve y la madre caminó 15 kilómetros para pedir ayuda

Una pareja y sus hijos de 9 y 3 años quedaron varados durante cinco horas. La mujer salió a pie y recorrió 15 kilómetros para conseguir ayuda.
Una familia quedó atrapada durante cinco horas en la nieve, al pie del Cerro Wayle, en Neuquén, luego de que la camioneta en la que viajaban quedara encajada por la acumulación de nieve. Ante la falta de señal telefónica, una mujer decidió abandonar el vehículo y caminó unos 15 kilómetros para pedir ayuda, mientras su pareja permaneció con sus dos hijos, de 9 y 3 años.
El episodio ocurrió este lunes entre las 11 y las 16, cuando la familia Canepa-Botner, oriunda de Dique Luján, partido bonaerense de Tigre, había llegado hasta el refugio de guardaparques para conocer la zona. Sabrina Canepa, de 47 años; su pareja, Facundo Botner, de 43; y los dos niños se desplazaban en una Renault Alaskan.
El vehículo quedó inmovilizado entre acumulaciones de nieve que todavía permanecían en el sector tras los temporales registrados a fines de agosto. La situación se complicó debido a que se encontraban en un área sin cobertura telefónica y a más de 40 kilómetros de la ciudad más cercana.
Caminó 15 kilómetros para encontrar ayuda
Luego de varios intentos por sacar la camioneta, y ante la imposibilidad de comunicarse con los servicios de emergencia, Canepa decidió salir a pie. Su pareja y los dos niños permanecieron resguardados dentro del vehículo mientras ella buscaba un punto desde el cual pudiera solicitar asistencia.
La mujer caminó aproximadamente 15 kilómetros durante entre dos y tres horas por la Ruta Provincial 37. Para orientarse en un territorio que desconocía, siguió las huellas que la familia había dejado con la camioneta durante el trayecto de ingreso.
Finalmente, logró establecer comunicación con la Policía de Río Negro. Desde allí, el pedido de auxilio fue derivado a la Policía del Neuquén y posteriormente a la Dirección Seguridad Alto Neuquén, con asiento en Chos Malal.
El operativo para rescatar a la familia
Cerca de las 14, efectivos de la División Brigada Rural, a cargo del subcomisario Ricardo Ovadilla, fueron informados sobre la situación y emprendieron el recorrido hacia el Cerro Wayle con vehículos 4x4 preparados para circular sobre nieve.
Durante el trayecto, los policías encontraron a Canepa caminando por la ruta. “La encontramos en la ruta. Estaba en buenas condiciones físicas, aunque agotada por el duro recorrido realizado. Allí nos comentó que andaban de turistas y que querían conocer el lugar”, explicó Ovadilla.
Los efectivos continuaron hasta el refugio y localizaron la Renault Alaskan donde permanecían los demás integrantes de la familia. Tras retirar la nieve acumulada alrededor del vehículo, consiguieron liberarlo.
Ninguno de los cuatro integrantes requirió asistencia médica y, una vez finalizado el operativo, pudieron trasladarse por sus propios medios hasta Chos Malal. Las condiciones meteorológicas, con sol, poco viento y buena visibilidad, favorecieron el procedimiento y evitaron mayores complicaciones.
Advirtieron por la presencia de nieve en la montaña
El Cerro Wayle se encuentra en cercanías de la Reserva Provincial Tromen. Para acceder desde Chos Malal se deben recorrer unos 48 kilómetros hacia el norte por la Ruta Nacional 40 hasta el cruce con la Ruta Provincial 37.
Desde allí, el camino conduce hacia la reserva y, frente a la laguna Tromen, existe un desvío hacia el refugio de guardaparques y el antiguo parque de nieve. El sector también posee conexión con la Ruta Provincial 2 hacia Tricao Malal.
Tras el rescate, desde el área de Seguridad recomendaron evitar los caminos de alta montaña sin vehículos apropiados y equipamiento adecuado, debido a que todavía permanecía nieve acumulada en distintos sectores del recorrido. (LMNeuquén)