El 9,2% de las empresas ya se demora en todos sus pagos y el nivel duplica el promedio histórico

Las empresas argentinas enfrentan crecientes dificultades para cumplir con sus obligaciones: en julio, el porcentaje de firmas con atrasos simultáneos en todos sus pagos llegó al 9,2%, el nivel más alto desde que existen registros y más del doble del promedio histórico, ubicado en torno al 4%.

Los datos surgen del último informe de Indicadores Industriales y Expectativas de la Unión Industrial Argentina (UIA). El relevamiento mostró además que el 47,6% de las compañías consultadas tuvo problemas para afrontar completamente al menos uno de sus compromisos económicos.

Entre las obligaciones consideradas aparecen salarios, proveedores, compromisos financieros, servicios públicos e impuestos. Según la entidad empresaria, las mayores dificultades se concentraron en estos últimos dos rubros vinculados con proveedores y obligaciones tributarias.

Más endeudamiento para afrontar las obligaciones

El deterioro de la liquidez tuvo consecuencias directas sobre el financiamiento de las compañías. Entre las empresas afectadas por atrasos en los pagos, el 56,2% debió recurrir a financiamiento de corto plazo o incrementar su nivel de endeudamiento.

Al mismo tiempo, el 53,2% señaló que tuvo que afrontar mayores intereses y costos financieros. Esto implica que una parte importante de las firmas no solo demora sus compromisos, sino que además debe asumir nuevos gastos para obtener los fondos necesarios para sostener su actividad.

Desde la UIA interpretaron que las restricciones de liquidez están trasladándose principalmente al financiamiento impositivo y comercial, en un contexto en el que los márgenes de las compañías se encuentran bajo presión.

La demanda interna, principal preocupación

El informe identificó a la debilidad de la demanda interna como el principal problema señalado por la industria. Casi la mitad de los participantes del relevamiento ubicó la caída de las ventas entre sus mayores preocupaciones.

En julio, el 49,7% de las firmas indicó que su facturación había disminuido. El porcentaje fue el segundo más elevado de los últimos nueve relevamientos de la entidad, solamente superado por el registrado en enero de 2026. El escenario resultó especialmente adverso entre las pequeñas y medianas empresas.

El aumento de los costos apareció como la segunda preocupación más mencionada. Dentro de ese apartado, la UIA señaló que durante julio adquirió mayor peso el encarecimiento de la energía.

Importaciones y capacidad productiva

Otro de los factores señalados por las empresas fue la competencia de productos importados. Seis de cada diez encuestadas consideraron que las prácticas que identifican como competencia desleal tienen un impacto alto o muy alto sobre su actividad.

Según las respuestas recogidas por la UIA, una de las situaciones más mencionadas fue la presencia de productos con precios considerados “artificialmente bajos”. Los sectores que reportaron mayor exposición fueron textil e indumentaria, metales comunes, papel, cartón y madera, además de actividades vinculadas con autopartes, caucho y plástico.

Las dificultades también se reflejan en el nivel de actividad: cerca de dos tercios de las compañías operaron durante julio por debajo de lo que consideran un uso óptimo de su capacidad instalada.

Las expectativas hacia adelante tampoco muestran una recuperación rápida. Ocho de cada diez empresas consultadas estimaron que no alcanzarán su nivel óptimo de utilización durante el próximo año, mientras los atrasos en los pagos, el acceso al financiamiento y la evolución de la demanda interna continúan entre los principales desafíos para el sector industrial.